В Красноярске стартуют «Музыкальные пятницы» на Татышеве
Летом 2023 горожане Красноярска смогут бесплатно могут посетить оркестровые и хоровые концерты под открытым небом на восточной стороне острова Татышев.
Расписание, о котором сообщает пресс-служба Татышев-парка, следующее:
- 16 июня 2023 в 19:00 выступит Красноярский духовой оркестр,
- 30 июня в 19:00 — Красноярский камерный хор,
- 11 августа в 18:45 — Красноярский камерный оркестр,
- 18 августа в 18:45 — Красноярский духовой оркестр,
- 25 августа в 18:45 — Красноярский камерный хор.
В ближайшую пятницу 16 июня 2023 сезон откроет Красноярский духовой оркестр под управления Виталия Трояна. Прозвучат джазовые и танцевальные мелодии. А также популярные саундтреки из кинофильмов, эстрадные и народные композиции.
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