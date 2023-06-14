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В Красноярске стартуют «Музыкальные пятницы» на Татышеве

В Красноярске стартуют «Музыкальные пятницы» на Татышеве
Иллюстрация: vk.com/ostrovtatyshev

Летом 2023 горожане Красноярска смогут бесплатно могут посетить оркестровые и хоровые концерты под открытым небом на восточной стороне острова Татышев.

#НОВОСТИ

Расписание, о котором сообщает пресс-служба Татышев-парка, следующее:

  • 16 июня 2023 в 19:00 выступит Красноярский духовой оркестр,
  • 30 июня в 19:00 — Красноярский камерный хор,
  • 11 августа в 18:45 — Красноярский камерный оркестр,
  • 18 августа в 18:45 — Красноярский духовой оркестр,
  • 25 августа в 18:45 — Красноярский камерный хор.

В ближайшую пятницу 16 июня 2023 сезон откроет Красноярский духовой оркестр под управления Виталия Трояна. Прозвучат джазовые и танцевальные мелодии. А также популярные саундтреки из кинофильмов, эстрадные и народные композиции.

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Автор: Петр Савельев
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