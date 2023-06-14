В Красноярске стартуют «Музыкальные пятницы» на Татышеве

Расписание, о котором сообщает пресс-служба Татышев-парка, следующее:

В ближайшую пятницу 16 июня 2023 сезон откроет Красноярский духовой оркестр под управления Виталия Трояна. Прозвучат джазовые и танцевальные мелодии. А также популярные саундтреки из кинофильмов, эстрадные и народные композиции.

В Красноярске стартует сезон концертов под открытым небом Концерты будут проходить на восточной стороне острова Татышев. Первое выступление состоится 16 июня. Сезон «Музыкальных пятниц» откроет Красноярский духовой оркестр под управления Виталия Трояна. Новости ДК Красноярск

VII Всероссийский полумарафон пройдет 4 июня в Красноярске В 2023 точкой старта для всех участников станет остров Татышев. Новости ДК Красноярск

На Татышеве популяция клещей достигла рекордного порога В Красноярске на о. Татышев впервые за несколько лет численность клещей достигла порога эпидемической опасности, — сообщает Дмитрий Горяев, главный санитарный врач края. Новости ДК Красноярск

В Красноярске арестовали руководителя ОПГ. Заочно Группировка действовала в городе около пяти лет. В основном она занималась вымогательством. Новости ДК Красноярск

В Красноярске на острове Татышев-парке возводят большой сценический комплекс Сценический комплекс появится на восточной стороне острова Татышев. Это будет купол из алюминиевого сетчатого каркаса. Новости ДК Красноярск