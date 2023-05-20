На Татышеве популяция клещей достигла рекордного порога

В Красноярске на о. Татышев впервые за несколько лет численность клещей достигла порога эпидемической опасности, — сообщает Дмитрий Горяев, главный санитарный врач края.

По итогам энтомологического обследования в адрес мэрии мегаполиса было выдано предписание о проведении акарицидной обработки.

Напомним, в 2023 о. Татышев не вошел в список мест для плановой обработки от клещей.

Всего акарицидная обработка в городе запланирована на территории 460 га.

Кроме муниципальных подрядчиков, за счет собственных средств от клещей территории при необходимости обрабатывают:

парк флоры и фауны «Роев Ручей»,

фан-парк «Бобровый лог»,

базы отдыха,

частные территории организаций и предприятий.

По состоянию на конец недели 19 мая 2023 около 1 тыс. жителей Красноярского края пожаловались на присасывание клещей.

Г-н Горяев сообщил о 16 зарегистрированных случаях заболевания клещевым вирусным энцефалитом с начала сезона.

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