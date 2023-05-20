Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.05
79,90
86,27
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Татышеве популяция клещей достигла рекордного порога

На Татышеве популяция клещей достигла рекордного порога
Иллюстрация: stop-klopu.com

В Красноярске на о. Татышев впервые за несколько лет численность клещей достигла порога эпидемической опасности, — сообщает Дмитрий Горяев, главный санитарный врач края.

#НОВОСТИ

По итогам энтомологического обследования в адрес мэрии мегаполиса было выдано предписание о проведении акарицидной обработки.

Напомним, в 2023 о. Татышев не вошел в список мест для плановой обработки от клещей.

Всего акарицидная обработка в городе запланирована на территории 460 га.

Кроме муниципальных подрядчиков, за счет собственных средств от клещей территории при необходимости обрабатывают:

  • парк флоры и фауны «Роев Ручей»,
  • фан-парк «Бобровый лог»,
  • базы отдыха,
  • частные территории организаций и предприятий.

По состоянию на конец недели 19 мая 2023 около 1 тыс. жителей Красноярского края пожаловались на присасывание клещей.

Г-н Горяев сообщил о 16 зарегистрированных случаях заболевания клещевым вирусным энцефалитом с начала сезона. 

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Владимир Егоров: шесть лет до ареста (дайджест)Владимир Егоров: шесть лет до ареста (дайджест)
  • Стала известна причина задержания гендиректора «Сибиряка» Владимира ЕгороваСтала известна причина задержания гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова
  • В Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-паркВ Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-парк
  • Экс-глава соцстраха Красноярского края попал под еще два уголовных делаЭкс-глава соцстраха Красноярского края попал под еще два уголовных дела
  • Новый мусоросортировочный комплекс за 1,5 млрд рублей построят под КрасноярскомНовый мусоросортировочный комплекс за 1,5 млрд рублей построят под Красноярском
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.