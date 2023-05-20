На Татышеве популяция клещей достигла рекордного порога
В Красноярске на о. Татышев впервые за несколько лет численность клещей достигла порога эпидемической опасности, — сообщает Дмитрий Горяев, главный санитарный врач края.
По итогам энтомологического обследования в адрес мэрии мегаполиса было выдано предписание о проведении акарицидной обработки.
Напомним, в 2023 о. Татышев не вошел в список мест для плановой обработки от клещей.
Всего акарицидная обработка в городе запланирована на территории 460 га.
Кроме муниципальных подрядчиков, за счет собственных средств от клещей территории при необходимости обрабатывают:
- парк флоры и фауны «Роев Ручей»,
- фан-парк «Бобровый лог»,
- базы отдыха,
- частные территории организаций и предприятий.
По состоянию на конец недели 19 мая 2023 около 1 тыс. жителей Красноярского края пожаловались на присасывание клещей.
Г-н Горяев сообщил о 16 зарегистрированных случаях заболевания клещевым вирусным энцефалитом с начала сезона.
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