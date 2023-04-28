В Красноярске 28 апреля стартовал сезон навигации

Сегодня на Центральной набережной состоялось официальное открытие 160-й юбилейной навигации в Енисейском бассейне. Уже завтра по Енисею поплывут суда.

Грузовой и пассажирский флот готовы к работе, составлена программа социально значимых перевозок. Уже завтра мы запускаем маршрут по направлению Торговый центр - Устье-Мана. В дальнейшем, с 1 июня, стартуют пассажирские рейсы в Енисейской группе районов. А уже 8 июня свою работу начнет самый длинный маршрут Красноярск - Дудинка», — рассказал Ренат Даутханов, первый заместитель министра транспорта Красноярского края.

Планируется, что в мае по Енисею начнет ходить судно на электротяге «Экоходъ». Для этого установили электрозарядки.