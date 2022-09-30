В Красноярск привезли первое прогулочное электросудно «ЭкоходЪ»
В Красноярск доставили пассажирский катамаран «ЭкоходЪ». Весной прогулочное электросудно начнет регулярно курсировать из Красноярска в Дивногорск и с прогулочными целями по акватории Красноярска.
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Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ», созданный специально для прогулок по Енисею, отправился в Красноярский край. Об этом сообщила Юлия Верхушина, замруководителя администрации губернатора края.
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Это теплоходы «Латвия» и «Лермонтов». Оба судна давно не использовались по назначению и стояли на приколе. Они были спущены на воду 70 лет назад.