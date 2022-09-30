Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.09
58,44
55,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярск привезли первое прогулочное электросудно «ЭкоходЪ»

В Красноярск привезли первое прогулочное электросудно «ЭкоходЪ»
Иллюстрация: «ВодоходЪ»

В Красноярск доставили пассажирский катамаран «ЭкоходЪ». Весной прогулочное электросудно начнет регулярно курсировать из Красноярска в Дивногорск и с прогулочными целями по акватории Красноярска.

#НОВОСТИ
Катамаран перевозили из Ленинградской области, где его построили на верфи судостроительной компании «Эмпериум». В числе его преимуществ — отсутствие шума двигателей, экологичность, безопасность. 
 
Для того, чтобы судно могло курсировать, были сделаны зарядные станции в Дивногорске и Красноярске. Во время движения экологичное судно будет работать на аккумуляторных батареях. В таком режиме оно может плыть быть более 4 часов.
 
В Красноярск привезли первое прогулочное электросудно «ЭкоходЪ» 1

Справка

 
Электрический катамаран Ecocruiser — первый прогулочный теплоход из серии экофлота, он рассчитан на 130 человек. На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части находится салон повышенной комфортности на 16 мест. На борту — бар, туалеты, зарядки для телефонов. Утепление корпуса судна и системы обогрева позволяют сохранять в салоне температуру +20 градусов, при температуре воздуха за бортом –5…0 градусов. Трансформируемый салон
 

Читайте также:

В Красноярск везут первое прогулочное электросудно

Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ», созданный специально для прогулок по Енисею, отправился в Красноярский край. Об этом сообщила Юлия Верхушина, замруководителя администрации губернатора края.

В Красноярске появится первое судно экофлота

Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ», созданный специально для прогулок по Енисею, спущен на воду.

В Красноярске выставлены на продажу сразу два теплохода

Это теплоходы «Латвия» и «Лермонтов». Оба судна давно не использовались по назначению и стояли на приколе. Они были спущены на воду 70 лет назад.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский край осенью ждет аномальное теплоКрасноярский край осенью ждет аномальное тепло
  • В Красноярске пройдут съемки сериала «Первый отдел»В Красноярске пройдут съемки сериала «Первый отдел»
  • Депутат ЗС Юрий Ефимов отправится в колонию. Отбывать реальный срок.Депутат ЗС Юрий Ефимов отправится в колонию. Отбывать реальный срок.
  • В Красноярске завершилось благоустройство Ярыгинской набережнойВ Красноярске завершилось благоустройство Ярыгинской набережной
  • В Красноярске запустят 51 зарядную станцию для электромобилейВ Красноярске запустят 51 зарядную станцию для электромобилей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.