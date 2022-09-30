В Красноярск привезли первое прогулочное электросудно «ЭкоходЪ»

В Красноярск доставили пассажирский катамаран «ЭкоходЪ». Весной прогулочное электросудно начнет регулярно курсировать из Красноярска в Дивногорск и с прогулочными целями по акватории Красноярска.

Катамаран перевозили из Ленинградской области , где его построили на верфи судостроительной компании «Эмпериум». В числе его преимуществ — отсутствие шума двигателей, экологичность, безопасность.

Для того, чтобы судно могло курсировать, были сделаны зарядные станции в Дивногорске и Красноярске. Во время движения экологичное судно будет работать на аккумуляторных батареях. В таком режиме оно может плыть быть более 4 часов.

Справка Электрический катамаран Ecocruiser — первый прогулочный теплоход из серии экофлота, он рассчитан на 130 человек. На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части находится салон повышенной комфортности на 16 мест. На борту — бар, туалеты, зарядки для телефонов. Утепление корпуса судна и системы обогрева позволяют сохранять в салоне температуру +20 градусов, при температуре воздуха за бортом –5…0 градусов. Трансформируемый салон Читайте также: В Красноярск везут первое прогулочное электросудно Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ», созданный специально для прогулок по Енисею, отправился в Красноярский край. Об этом сообщила Юлия Верхушина, замруководителя администрации губернатора края.

В Красноярске появится первое судно экофлота

Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ», созданный специально для прогулок по Енисею, спущен на воду.

В Красноярске выставлены на продажу сразу два теплохода

Это теплоходы «Латвия» и «Лермонтов». Оба судна давно не использовались по назначению и стояли на приколе. Они были спущены на воду 70 лет назад.