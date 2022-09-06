В Красноярск везут первое прогулочное электросудно

Справка

Электрический катамаран Ecocruiser — первый прогулочный теплоход из серии экофлота. На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части находится салон повышенной комфортности на 16 мест. На борту — бар, туалеты, зарядки для телефонов. Утепление корпуса судна и системы обогрева позволяют сохранять в салоне температуру +20 градусов, при температуре воздуха за бортом от -5 до 0 градусов.