В Красноярск везут первое прогулочное электросудно
Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ», созданный специально для прогулок по Енисею, отправился в Красноярский край. Об этом сообщила замруководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина.
Первое прогулочное электросудно вышло к нам! Пойдёт по северному морскому пути», — написала она в социальных сетях.
В Красноярск судно должны доставить через 25-30 дней.
Ранее DK.RU писал, что новое прогулочное судно построили на верфи судостроительной компании «Эмпериум» в Ленинградской области. В числе его преимуществ – отсутствие шума двигателей, экологичность, безопасность.
Справка
Электрический катамаран Ecocruiser — первый прогулочный теплоход из серии экофлота. На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части находится салон повышенной комфортности на 16 мест. На борту — бар, туалеты, зарядки для телефонов. Утепление корпуса судна и системы обогрева позволяют сохранять в салоне температуру +20 градусов, при температуре воздуха за бортом от -5 до 0 градусов.