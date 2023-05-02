Красноярск переведут на особый противопожарный режим

Сезон борьбы с возгораниями в городе стартует в конце этой недели и продлится до тех пор, пока не снимется угроза. Штрафы за нарушение доходят почти до 1 млн рублей.

С 5 мая 2023 на территории Красноярска начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщили в мэрии города.

Ежегодно с установлением теплой погоды, которая часто сопровождается сильным ветром, в городе осложняется обстановка с пожарами. По статистике в большинстве случаев причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем, а также палы сухой травы, которые устраивают сами жители. Такие пожары опасны из-за быстрого распространения, сильного задымления, а также возможного перехода огня на жилую застройку», — говорят в муниципалитете.

На период действия ограничений запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, а также использовать открытый огонь для приготовления пищи, в том числе на мангалах и жаровнях.

Штрафы для нарушителей этого запрета составят:

для физлиц — 10.. 20 тыс. рублей;

для должностных лиц — 30.. 60 тыс. рублей;

для юрлиц — 400.. 800 тыс. рублей.

За повторные нарушения штрафы будут увеличены.

Помимо этого в дачных поселках, расположенных в черте города, будут организованы дежурства. Также противопожарные патрули появятся в местах отдыха горожан.

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