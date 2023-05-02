Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.04
80,50
88,37
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск переведут на особый противопожарный режим

Красноярск переведут на особый противопожарный режим
Автор фото: pvproductions . Иллюстрация: freepik.com

Сезон борьбы с возгораниями в городе стартует в конце этой недели и продлится до тех пор, пока не снимется угроза. Штрафы за нарушение доходят почти до 1 млн рублей.

#НОВОСТИ

С 5 мая 2023 на территории Красноярска начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщили в мэрии города.

Ежегодно с установлением теплой погоды, которая часто сопровождается сильным ветром, в городе осложняется обстановка с пожарами. По статистике в большинстве случаев причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем, а также палы сухой травы, которые устраивают сами жители. Такие пожары опасны из-за быстрого распространения, сильного задымления, а также возможного перехода огня на жилую застройку», — говорят в муниципалитете.

На период действия ограничений запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, а также использовать открытый огонь для приготовления пищи, в том числе на мангалах и жаровнях.

Штрафы для нарушителей этого запрета составят:

  • для физлиц — 10.. 20 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — 30.. 60 тыс. рублей;
  • для юрлиц — 400.. 800 тыс. рублей.

За повторные нарушения штрафы будут увеличены.

Помимо этого в дачных поселках, расположенных в черте города, будут организованы дежурства. Также противопожарные патрули появятся в местах отдыха горожан.

Читайте также:

Экс-глава Минусинского района ответит перед судом за весенний пожар 2022

Арестованное имущество бывшего чиновника на 57 млн рублей планируют пустить на помощь погорельцам.

Сезон лесных пожаров стартовал в Красноярском крае

В прошлом году в регионе горело почти 200 тыс га лесов.

Стали известны даты празднования Дня города в Красноярске

Мэр Владислав Логинов подписал распоряжение о праздновании Дня города в Красноярске в 2023. Документ размещен на сайте администрации города.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Белый замок Шамони назвали лучшей загородной локацией для свадьбы в регионах РФБелый замок Шамони назвали лучшей загородной локацией для свадьбы в регионах РФ
  • В Красноярске на Взлетке открывается ресторан-бар с ночным клубомВ Красноярске на Взлетке открывается ресторан-бар с ночным клубом
  • Директор офиса банка «Открытие» в Красноярском крае похитила 75 млн рублейДиректор офиса банка «Открытие» в Красноярском крае похитила 75 млн рублей
  • В Красноярском крае назвали топ-10 экспортеров годаВ Красноярском крае назвали топ-10 экспортеров года
  • В Красноярске 28 апреля стартовал сезон навигацииВ Красноярске 28 апреля стартовал сезон навигации
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.