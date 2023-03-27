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Сезон лесных пожаров стартовал в Красноярском крае

Сезон лесных пожаров стартовал в Красноярском крае
Иллюстрация: пресс-службы краевого Лесопожарного центра

В прошлом году в регионе горело почти 200 тыс га лесов.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае зафиксировали первый в 2023 лесной пожар. Как сообщили в Лесопожарном центре региона, возгорание произошло 25 марта под Минусинском.

Пожар локализовали на в тот же день на площади 1,3 га.

У лесных инспекторов есть подозрения, что возгорание произошло по вине местного населения — рядом обнаружили непотушенный костер. Точная причина и виновные будут названы позднее.

Других пожаров в крае на утро 26 марта не зафиксировано.

Все лесопожарные подразделения края полностью готовы к сезону. С учетом открытия пожароопасного сезона по всей группе лесничеств на юге края, южные формирования переведены на режим повышенной готовности, чтобы оперативно задействовать весь резерв сил и средств южной группировки», — заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.

Добавим, что по данным краевого Минлесхоза, в прошлом году от пожаров пострадало 185 тыс. га лесов региона. Всего же было зафиксировано 1 204 таких происшествий.

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Очевидцы поделились видео пожара и его последствий на Брянской в Красноярске.

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Прокуратура начала проверку причин возгорания. Также по настоянию ведомства возбуждено уголовное дело.

Бывший лесной министр Красноярского края останется в СИЗО до мая 2023

В изоляторе экс-чиновник оказался почти два с половиной года назад. Его дело дошло до суда, но он остается под стражей.

Автор: Петр Савельев
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