Происшествие: сгорел цех по производству пластиковых изделий
Очевидцы поделились видео пожара и его последствий на Брянской в Красноярске.
В Красноярске утром на субботу 4 фев 2023 сгорел цех по производству пластиковых изделий.
Огонь уничтожил готовую продукцию, материалы и дорогостоящее оборудование. Как заявил телеканалу «Енисей» владелец предприятия — ущерб, по его оценке, составляет 15…20 млн рублей.
Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании на ул. Брянской, 280 поступило в 6:36.
Локализовать огонь удалось к 8:15.
На месте работали 26 спасателей и 7 единиц техники.
Площадь пожара составила 400 кв. м.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Видео: ЧП Красноярск
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