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Происшествие: сгорел цех по производству пластиковых изделий

Происшествие: сгорел цех по производству пластиковых изделий
Иллюстрация: tvknews.ru

Очевидцы поделились видео пожара и его последствий на Брянской в Красноярске.

#НОВОСТИ

В Красноярске утром на субботу 4 фев 2023 сгорел цех по производству пластиковых изделий.

Огонь уничтожил готовую продукцию, материалы и дорогостоящее оборудование. Как заявил телеканалу «Енисей» владелец предприятия — ущерб, по его оценке, составляет 15…20 млн рублей.

Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании на ул. Брянской, 280 поступило в 6:36.

Локализовать огонь удалось к 8:15.

На месте работали 26 спасателей и 7 единиц техники.

Площадь пожара составила 400 кв. м.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео: ЧП Красноярск

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Автор: Петр Савельев
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