Красноярский лицей №1 эвакуировали из-за звонка о бомбе

Телефонный террорист сообщил, что в здании лицея №1 находится бомба. Школьников эвакуировали. Сейчас строение обследуют силовики.

Уважаемые родители! В связи с поступившими сообщениями с угрозами террористических актов, занятия в лицее приостановлены, дети эвакуированы», — пишут в родительских чатах.

В управлении образования сообщают, что в данный конкретный случай в лицей поступил именно звонок с угрозами, а не электронное письмо, как было раньше.

Сейчас здание лицея обследуют сотрудники правоохранительных органов.

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