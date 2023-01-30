Красноярский лицей №1 эвакуировали из-за звонка о бомбе
Телефонный террорист сообщил, что в здании лицея №1 находится бомба. Школьников эвакуировали. Сейчас строение обследуют силовики.
Уважаемые родители! В связи с поступившими сообщениями с угрозами террористических актов, занятия в лицее приостановлены, дети эвакуированы», — пишут в родительских чатах.
В управлении образования сообщают, что в данный конкретный случай в лицей поступил именно звонок с угрозами, а не электронное письмо, как было раньше.
Сейчас здание лицея обследуют сотрудники правоохранительных органов.
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