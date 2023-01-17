Режим ЧС: в Енисейском районе разлили 15 тонн дизтоплива
Разлив 15 тонн дизельного топлива произошел в Енисейском районе. На территории введен режим ЧС. Следственный комитет приступил к проверке происшествия.
В СК сообщили, что 17 января 2023 в с. Ярцево Енисейского района на складе дизельного топлива компании «Енисейэнергоком», по предварительным данным, по причине разгерметизации емкости с топливом, произошла утечка с попаданием в почву.
По данным ЕДДС, в Енисейском районе ввели режим ЧС.
На место направили специалистов для ликвидации последствий.
Следственный комитет начал процессуальную проверку на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
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