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Режим ЧС: в Енисейском районе разлили 15 тонн дизтоплива

Режим ЧС: в Енисейском районе разлили 15 тонн дизтоплива
Иллюстрация: Енисей-Информ

Разлив 15 тонн дизельного топлива произошел в Енисейском районе. На территории введен режим ЧС. Следственный комитет приступил к проверке происшествия.

#НОВОСТИ

В СК сообщили, что 17 января 2023 в с. Ярцево Енисейского района на складе дизельного топлива компании «Енисейэнергоком», по предварительным данным, по причине разгерметизации емкости с топливом, произошла утечка с попаданием в почву.

По данным ЕДДС, в Енисейском районе ввели режим ЧС.

На место направили специалистов для ликвидации последствий.

Следственный комитет начал процессуальную проверку на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

 

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Автор: Петр Савельев
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