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Глава агентства ГО и ЧС Красноярского края ушел в отставку

Глава агентства ГО и ЧС Красноярского края ушел в отставку
Иллюстрация: Dela.ru

Руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Евгений Мусс покинет свой пост сразу новогодних каникул.

#НОВОСТИ
Распоряжение об увольнении 26 декабря подписал Александр Усс, губернатор края. В документе сообщается, что Евгений Мусс уходит с госслужбы с 9 января. Причина — собственная инициатива чиновника. 
 
Евгений Мусс руководил агентством с ноября 2019, до этого он был и.о. руководителя ведомства.
 
Кроме того, Юрий Лапшин, первый заместитель губернатора края — председатель правительства, подписал распоряжение о назначении Марка Пнёва на пост первого заместителя министра спорта. Трудовой контракт рассчитан на 3 года. 
 
Сегодня же стало известно о назначении двух руководителей районных администраций Красноярска. Лилия Назмутдинова возглавила Свердловский район, а Евгений Бурмистров — Кировский.
 
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Информация о назначении руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края появилась на сайте регионального правительства.

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Тренер красноярского клуба «Енисей-СТМ» Александр Первухин вновь стал главным тренером сборной России по регби. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на сайт федерации регби РФ.

 
Автор: Петр Савельев
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