Глава агентства ГО и ЧС Красноярского края ушел в отставку
Руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Евгений Мусс покинет свой пост сразу новогодних каникул.
В Красноярском крае назначен руководитель агентства по ГО, ЧС и пожарной безопасности
Информация о назначении руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края появилась на сайте регионального правительства.
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Назначен глава Центрального района Красноярска
Новое назначение в мэрии. Определен руководитель администрации Центрального района города.
Александр Первухин вернулся на должность главного тренера сборной РФ по регби
Тренер красноярского клуба «Енисей-СТМ» Александр Первухин вновь стал главным тренером сборной России по регби. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на сайт федерации регби РФ.