Глава агентства ГО и ЧС Красноярского края ушел в отставку

Руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Евгений Мусс покинет свой пост сразу новогодних каникул.

Распоряжение об увольнении 26 декабря подписал Александр Усс , губернатор края. В документе сообщается, что Евгений Мусс уходит с госслужбы с 9 января. Причина — собственная инициатива чиновника.

Евгений Мусс руководил агентством с ноября 2019, до этого он был и.о. руководителя ведомства.

Кроме того, Юрий Лапшин, первый заместитель губернатора края — председатель правительства, подписал распоряжение о назначении Марка Пнёва на пост первого заместителя министра спорта. Трудовой контракт рассчитан на 3 года.

Сегодня же стало известно о назначении двух руководителей районных администраций Красноярска. Лилия Назмутдинова возглавила Свердловский район, а Евгений Бурмистров — Кировский.

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