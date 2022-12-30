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Двум районам Красноярска назначили новых руководителей

Администрация Кировского района Красноярска
Администрация Кировского района Красноярска. Иллюстрация: Яндекс.Карты

До этого они занимали высокие посты в этих администрациях.

#НОВОСТИ

Мэр Красноярска назначил руководителей Кировского и Свердловского района. Об этом сообщил официальный телеграм-канал администрации города.

Управлять Кировским районом будет Евгений Бурмистров, ранее пребывавший в статусе исполняющего обязанности главы района, после того как прежний его руководитель Александр Митрошкин в ноябре 2022 перешел директорствовать в «Татышев-Парк».

Свердловский же район возглавит бывшие первый заместитель его руководителя Лилия Назмутдинова. Прежний глава района Алексей Дигилев покинул этот пост в сентябре этого года.

Напомним, что примерно полторы недели назад новый глава появился и у Центрального района Красноярска. Им стал Евгений Трофимов, ранее занимавший пост первого зама руководителя этого же района.

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Автор: Петр Савельев
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