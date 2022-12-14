Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.12
62,76
66,27
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Пострадавший от ЧС красноярский бизнес поддержат льготными кредитами

Пострадавший от ЧС красноярский бизнес поддержат льготными кредитами
Автор фото: aymane jdidi. Иллюстрация: pixabay.com

Продукт разработали в центре «Мой бизнес» после недавних пожаров.

#НОВОСТИ

Микрозаем до 1 млн рублей по льготной ставке смогут получить предприниматели Красноярского края, чей бизнес пострадал от чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали в краевой сети центров «Мой бизнес», которая и будет выдавать деньги.

После недавних событий в Минусинске и одном из торговых центров Красноярска мы решили поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал от чрезвычайных происшествий, таких как пожар и не только. Надеемся, что это даст возможность предпринимателям не только восстановить утраченное в результате ЧС имущество, но и запустить процесс роста и развития своего дела», — отметил руководитель региональной сети «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Деньги будут выдавать под 3% годовых на срок до трех лет. Подробнее — на сайте центра «Мой бизнес». Там же можно оставить заявку на микрозаем. Также это можно сделать по телефону 8-800-234-0-124 или лично в любом из филиалов центра.

Читайте также:

Предприниматели Красноярского края могут получить льготный кредит под 3-4,5%

Новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства запустило правительство России. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Оборот малого бизнеса в Красноярском крае за год вырос на 21%

Доля МСБ в формировании бюджета региона остается незначительной, хоть и растет.

Для начинающих предпринимателей Красноярского края открыли доступ к дешевым деньгам

Новый продукт разработал Енисейский объединенный банк, уполномоченный банк Красноярского края. Деньги будут выдавать под поручительство центра «Мой бизнес».

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Реконструкция дороги на севере Красноярского края обойдется в 2 млрд рублейРеконструкция дороги на севере Красноярского края обойдется в 2 млрд рублей
  • Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35
  • Ресторатора Владимира Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в КатареРесторатора Владимира Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в Катаре
  • Красноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и РоссиюКрасноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и Россию
  • Несколько предприятий Красноярского края получили 34 млн рублейНесколько предприятий Красноярского края получили 34 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.