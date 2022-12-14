Пострадавший от ЧС красноярский бизнес поддержат льготными кредитами

Продукт разработали в центре «Мой бизнес» после недавних пожаров.

Микрозаем до 1 млн рублей по льготной ставке смогут получить предприниматели Красноярского края, чей бизнес пострадал от чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали в краевой сети центров «Мой бизнес», которая и будет выдавать деньги.

После недавних событий в Минусинске и одном из торговых центров Красноярска мы решили поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал от чрезвычайных происшествий, таких как пожар и не только. Надеемся, что это даст возможность предпринимателям не только восстановить утраченное в результате ЧС имущество, но и запустить процесс роста и развития своего дела», — отметил руководитель региональной сети «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Деньги будут выдавать под 3% годовых на срок до трех лет. Подробнее — на сайте центра «Мой бизнес». Там же можно оставить заявку на микрозаем. Также это можно сделать по телефону 8-800-234-0-124 или лично в любом из филиалов центра.

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