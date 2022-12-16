«Мой бизнес» выдал красноярским предпринимателям займов почти на 700 млн рублей

Этот одна из самых востребованных мер поддержки, предлагаемых центром.

В 2022 сеть центров «Мой бизнес» в Красноярском крае выдала предпринимателям региона 281 микрозайм на общею сумму 666,8 млн рублей, что на 60% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Кроме того, порядка 17,5 млн рублей выдали самозанятым (это в пять раз больше, чем в 2021), а также 161,5 млн — в качестве поручительств перед банками (в семь раз больше, чем 2021).

В целом же за помощью в центры «Мой бизнес» обратилось более 6 тыс. предпринимателей края.

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