Задымление: в центре Красноярска эвакуировали школу №10

Сработала система уведомления, зазвучала пожарная сирена, учеников вывели из задымленного помещения, никто не пострадал.

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Как сообщили в ГУ МЧС, что в школе произошло короткое замыкание без последующего горения.

Уроки продолжатся 16 декабря 2022 в обычном режиме.

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