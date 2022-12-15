Задымление: в центре Красноярска эвакуировали школу №10
В Красноярске произошло задымление в школе №10 на ул. Ленина, в Центральном районе. Учеников вывели на улицу.
Сработала система уведомления, зазвучала пожарная сирена, учеников вывели из задымленного помещения, никто не пострадал.
Вскоре на место происшествия прибыли пожарные расчеты.
Как сообщили в ГУ МЧС, что в школе произошло короткое замыкание без последующего горения.
Уроки продолжатся 16 декабря 2022 в обычном режиме.
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