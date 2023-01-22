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В цеху завода «Красцветмет» случился пожар

В цеху завода «Красцветмет» случился пожар
Иллюстрация: changellenge.com

В Красноярске 21 января 2023 загорелся цех завода «Красцветмет», — сообщает «Красноярск в огне».

#НОВОСТИ

В Красноярске на территории завода «Красцветмет» в ночь на 22 января задымился вентиляционный короб на 5-м этаже заводского цеха. Далее загорелась обшивка короба.

Бороться с пожаром вызвали МЧС. К месту возгорания прибыли 13 автоцистерн и три лестницы. Тем не менее, вахтеры долго не пропускали пожарных на территорию. Пожар произошел в здании завода по ул. Транспортный проезд, 1. Площадь пожара составила 1000 кв. м. Рабочих цеха эвакуировали, когда МЧС потушил задымление, — сообщает ТГ-канал «Красноярск в огне».

Происшествие на территории завода случилось по причине перекала технической печи. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро потушили задымление», — цитирует NGS24.RU слова Марии Юферовой, руководителя управления информационной политики «Красцветмет».

Также г-жа Юферова заявила, что охрана завода сразу пропустила внутрь пожарных — дознавателя МЧС пропустили на место происшествия спустя несколько минут после его прибытия, что представители «Красцветмета» разбираются с обстоятельствами происшествия, что сотрудники завода не пострадали, что технике предприятия ремонт не требуется.

 

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Автор: Петр Савельев
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