Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.04
81,62
90,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Стали известны даты празднования Дня города в Красноярске

Стали известны даты празднования Дня города в Красноярске
Иллюстрация: Руслан Рыбаков / Gornovosti

Мэр Владислав Логинов подписал распоряжение о праздновании Дня города в Красноярске в 2023. Документ размещен на сайте администрации города.

#НОВОСТИ
В этом году Красноярск отмечает юбилей, городу исполняется 395 лет. Празднования по этому случаю запланированы 9...11 июня. 
 
Владислав Логинов утвердил состав организационного комитета и план мероприятий. Подробная программа празднования пока неизвестна. Исходя из документа, в Красноярске запланировано торжественное поднятие флага, награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском», присвоение звания «Почетный гражданин Красноярска» в торжественной обстановке.
 
Читайте также:
 
В Красноярске проект «В центре Мира» в 2023 поменяет площадку

Летний проект «В центре Мира» переедет на новое место уже в следующем году. Планами поменять площадку для проекта поделился с журналистами мэр Владислав Логинов.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Самая маленькая квартира в новостройке Красноярска продается за 2,75 млн рублейСамая маленькая квартира в новостройке Красноярска продается за 2,75 млн рублей
  • В Красноярском крае гранты до 8 млн рублей получат 14 начинающих фермеровВ Красноярском крае гранты до 8 млн рублей получат 14 начинающих фермеров
  • Медики Красноярского онкодиспансера предложили жителям края онлайн проверить родинкиМедики Красноярского онкодиспансера предложили жителям края онлайн проверить родинки
  • Врио губернатора Михаил Котюков поедет в территории Красноярского краяВрио губернатора Михаил Котюков поедет в территории Красноярского края
  • Михаила Котюкова попросили избавиться от флагштока на Николаевской сопке в КрасноярскеМихаила Котюкова попросили избавиться от флагштока на Николаевской сопке в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.