Стали известны даты празднования Дня города в Красноярске

Мэр Владислав Логинов подписал распоряжение о праздновании Дня города в Красноярске в 2023. Документ размещен на сайте администрации города.

В этом году Красноярск отмечает юбилей, городу исполняется 395 лет. Празднования по этому случаю запланированы 9...11 июня.

Владислав Логинов утвердил состав организационного комитета и план мероприятий. Подробная программа празднования пока неизвестна. Исходя из документа, в Красноярске запланировано торжественное поднятие флага, награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском», присвоение звания «Почетный гражданин Красноярска» в торжественной обстановке.

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