Экс-глава Минусинского района ответит перед судом за весенний пожар прошлого года

Арестованное имущество бывшего чиновника на 57 млн рублей планируют пустить на помощь погорельцам.

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Минусинского района Красноярского края, сообщили в ведомстве.

Экс-чиновника обвиняют в том, что он с 2019 халатно относился к своим обязанностям и не принял мер для ликвидации несанкционированной свалки в одном из населенных пунктов района — поселке Топольки. Эта свалка горела весной каждого года, а в апреле 2022 ветром огонь снесло на сухую траву и деревья. Далее он перекинулся на дачные дома.

В результате пожара жителям Топольков причинен ущерб на сумму почти 40 млн рублей, а лесному фонду — свыше 22,3 млн.

Сейчас дело направлено в Минусинский районный суд. Максимальное наказание по его стать (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) составляет полгода тюрьмы. Также ему могут присудить два года исправительных работ. Помимо этого нужно будет возместить причиненный ущерб. На это могут пустить арестованное в ходе следствия имущество экс-главы района на общую сумму более 57 млн рублей.

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