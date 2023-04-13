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Директора Бархатовской птицефабрики подозревают в причинении ущерба на 70 млн рублей

Директора Бархатовской птицефабрики подозревают в причинении ущерба на 70 млн рублей
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

Он продавал аффилированным компаниям продукцию птицефабрике по цене ниже себестоимости.

#НОВОСТИ

Руководитель птицефабрики «Бархатовская» попал под уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

По версии следствия, четыре последних года директор предприятия параллельно участвовал в управлении еще двумя компаниями — «Алеман» и «СХП Восток Агро-Инвест». По его указанию, первой из них птицефабрика продавала свою продукцию по цене, которая была ниже себестоимости.

Кроме того, подозреваемый организовал гашение кредиторной задолженности „СХП Восток Агро-Инвест“ перед другой торговой организацией „Агропродукт“ путем неправомерного включения организации в качестве посредника по оптовой продаже продукции между птицефабрикой и ее контрагентами с предоставлением значительной скидки», — рассказали в Следкоме.

Эти действия нанесли Бархатовской птицефабрике ущерб на более чем 70 млн рублей.

Напомним, что Бархатовская птицефабрика полностью принадлежит правительству Красноярского края. Недавно ее снова выставили на продажу. Это решение мотивировано тем, что предприятие остро нуждается в модернизации, чтобы повысить ее конкурентоспособность. При этом бюджет не может напрямую выделить необходимые средства, поскольку птицефабрика не выполняет госполномочий.

Аукцион должен состояться во второй половине 2023. Предполагается, что стартовая цена будет на уровне 1 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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