Красноярскую птицефабрику «Бархатовская» рассчитывают продать за 1 млрд

Аукцион запланирован на вторую половину 2023: в 2022 предприятие не удалось продать из-за отсутствия заявок.

100%-ный пакет акций птицефабрики «Бархатовская» планируют продать за сумму не ниже 1 млрд рублей: предприятие уже включили в план приватизации, разработанный на 2023. Предполагается, что аукцион по продаже акций крупнейшего производителя куриных яиц в Красноярском крае состоится во второй половине года.

«Я не думаю, что сумма будет меньше 1 млрд рублей, где-то в этом же диапазоне», — заявил руководитель Агентства по управлению государственным имуществам края Валентин Вернер. Эту информацию он озвучил в беседе с ТАСС.

Продать «Бархатовскую» пытались еще в 2022: в апреле минувшего года ее рыночную стоимость оценили в 1,07 млрд рублей. На тот момент задаток для участия в аукционе по продаже составил 214 млн рублей. Реализовать продажу пакета акций предприятия не получилось из-за отсутствия заявок.

В марте 2023 комитет по бюджету, госсобственности и защите прав граждан законодательного собрания Красноярского края согласовал включение птицефабрики в прогноз плана приватизации, разработанный на текущий год, а также плановый период 2024-2025.

На данный момент ОАО «Птицефабрика „Бархатовская“», расположенная в селе Бархатово Березовского района, является градообразующим предприятием для Бархатовского сельсовета. Сейчас предприятие позиционируется как крупнейший производитель куриных яиц в Красноярском крае.

История «Бархатовской» началась в 1969, а в в 2011 птицефабрику внесли в национальный реестр «Ведущие агропромышленные и сельскохозяйственные организации России».

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