Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.04
82,39
90,28
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Завод металлоконструкций за 870 млн продают в Красноярске

Завод металлоконструкций за 870 млн продают в Красноярске
Иллюстрация: Авито

По информации продавца, бизнес с производственной площадью больше 10 тыс. квадратных метров действует с 2008.

#НОВОСТИ

Пул действующих на территории Красноярска предприятий, которые выставляют на продажу, продолжает расти: в начале апреля к ним прибавилось производство строительных металлических конструкций. Продавец оценил завод в 870 млн рублей.

Из информации, указанной в объявлении на Авито, следует, что завод действует с 2008, функционируя как ООО. Отмечается, что производство обладает сертификатом ISO 9001 и оснащено высокоточным автоматизированным оборудованием.

На предприятии доступны работы по десяти технологиям, среди которых: производство легких стальных конструкций, раскрой и очистка металла, а также полный комплекс кранового оборудования.

На момент продажи площадь производства составляет 10 784 кв. м. и включает семь производственных цехов. Также в предприятие входит площадь открытых складов сырья и готовой продукции более 8000 кв. м.

Уточняется, что завод обладает собственной энергоподстанцией, а также системами водоснабжения и водоотведения.

Читайте также:

КНП и Бархатовскую птицефабрику снова выставили на продажу

В прошлом году эти активы не реализовали, поскольку никто не дал достойную цену.

«Удивительное рядом»: коттедж за 98 млн продают в Горном

В особняке оборудованы спа с сауной и бассейном, спорт- и кинозал, бильярдная, веранда и зимний сад.

Базу отдыха за 112 млн продают в пригороде Красноярска

Владельцы готовы рассмотреть и предложения потенциальных инвесторов.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Под памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублейПод памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублей
  • Готовность Высокогорского моста составляет 90%Готовность Высокогорского моста составляет 90%
  • Красноярский ресторан вошел в десятку лучших в РоссииКрасноярский ресторан вошел в десятку лучших в России
  • Театральная школа Олега Табакова продолжает набор талантов в КрасноярскеТеатральная школа Олега Табакова продолжает набор талантов в Красноярске
  • Опыты и образцы: куда сходить в Красноярске 8…14 апреля 2023Опыты и образцы: куда сходить в Красноярске 8…14 апреля 2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.