Завод металлоконструкций за 870 млн продают в Красноярске

По информации продавца, бизнес с производственной площадью больше 10 тыс. квадратных метров действует с 2008.

Пул действующих на территории Красноярска предприятий, которые выставляют на продажу, продолжает расти: в начале апреля к ним прибавилось производство строительных металлических конструкций. Продавец оценил завод в 870 млн рублей.

Из информации, указанной в объявлении на Авито, следует, что завод действует с 2008, функционируя как ООО. Отмечается, что производство обладает сертификатом ISO 9001 и оснащено высокоточным автоматизированным оборудованием.

На предприятии доступны работы по десяти технологиям, среди которых: производство легких стальных конструкций, раскрой и очистка металла, а также полный комплекс кранового оборудования.

На момент продажи площадь производства составляет 10 784 кв. м. и включает семь производственных цехов. Также в предприятие входит площадь открытых складов сырья и готовой продукции более 8000 кв. м.

Уточняется, что завод обладает собственной энергоподстанцией, а также системами водоснабжения и водоотведения.

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В прошлом году эти активы не реализовали, поскольку никто не дал достойную цену.

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Владельцы готовы рассмотреть и предложения потенциальных инвесторов.