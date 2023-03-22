Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.03
76,83
82,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Базу отдыха за 112 млн продают в пригороде Красноярска

Базу отдыха за 112 млн продают в пригороде Красноярска
Иллюстрация: avito.ru

Владельцы готовы рассмотреть и предложения потенциальных инвесторов.

#НОВОСТИ

Список выставленных на продажу готовых бизнесов Красноярска стал больше: с 17 марта к нему добавилась база отдыха на берегу реки Мана. Комплекс оценили в 112 млн рублей.

В объявлении, опубликованном на Авито, перечислены объекты, входящие в стоимость продаваемого бизнеса. Среди них указаны собственный сосновый бор, круглогодично функционирующая котельная, 10 коттеджей, банкетный зал, терраса, бассейн и баня с купелью. Общая площадь включенных в базу строений — две тысячи квадратных метров.

Базу отдыха за 112 млн продают в пригороде Красноярска 1

В тексте объявления уточняется, что все строения находятся в собственности, как и половина земельного участка; вторая половина оформлена в долгосрочную аренду.

По информации автора объявления, окупаемость базы составит три года. Кроме того, владельцы готовы рассмотреть не только продажу, но также и вложение инвестиций.

Читайте также:

ТРЦ на миллиард: какой бизнес продают в феврале 2023

Полумиллионное падение «Культа», база на Красноярском море за 60 млн и торговый центр-миллиардер: «Деловой квартал» рассказывает о предложениях по продаже готового бизнеса в Красноярске и СФО.

В Красноярске выставили на продажу сайт Redomm.ru

Собственник афишного сайт Redomm.ru выставил его на продажу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Главный по афише».

В центре Красноярска продают мультибрендовый магазин женской одежды

В Красноярске выставили на продажу мультибрендовый магазин женской одежды «Культ Fashion» на проспекте Мира. Торговая точка работает в городе уже 6 лет.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизодВ уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизод
  • Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»
  • 295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему
  • В Красноярске определили компанию для достройки дома на улице БауманаВ Красноярске определили компанию для достройки дома на улице Баумана
  • Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатамиКрасноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатами
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.