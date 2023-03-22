Базу отдыха за 112 млн продают в пригороде Красноярска

Владельцы готовы рассмотреть и предложения потенциальных инвесторов.

Список выставленных на продажу готовых бизнесов Красноярска стал больше: с 17 марта к нему добавилась база отдыха на берегу реки Мана. Комплекс оценили в 112 млн рублей.

В объявлении, опубликованном на Авито, перечислены объекты, входящие в стоимость продаваемого бизнеса. Среди них указаны собственный сосновый бор, круглогодично функционирующая котельная, 10 коттеджей, банкетный зал, терраса, бассейн и баня с купелью. Общая площадь включенных в базу строений — две тысячи квадратных метров.

В тексте объявления уточняется, что все строения находятся в собственности, как и половина земельного участка; вторая половина оформлена в долгосрочную аренду.

По информации автора объявления, окупаемость базы составит три года. Кроме того, владельцы готовы рассмотреть не только продажу, но также и вложение инвестиций.

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