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В Красноярске выставили на продажу сайт Redomm.ru

В Красноярске выставили на продажу сайт Redomm.ru
Иллюстрация: скриншот redomm.ru

Собственник афишного сайт Redomm.ru выставил его на продажу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Главный по афише».

#НОВОСТИ
Вот уже 20 лет занимаюсь анонсированием событий в Красноярске. Но очень хочу уделять своей семье больше времени. А для этого мне надо что-то кардинально изменить в своей жизни, с чем-то дорогим расстаться», — написал он. — "Редом" не имеет негативной истории, и ты можешь его легко трансформировать в любой формат: новостное издание, интернет-магазин или лайфстайл-журнал».
Уточняется, что у сайта нет штата, как и нет никаких долгов. Также собственник привел ряд цифр о своем активе. С 16 декабря по 15 января сайт посетили 79 тысяч человек, 93% из них — в возрасте от 18 до 64 лет, 61% читателей — это женская аудитория. За год 607 тысяч уникальных посетителей просмотрели более 3,2 млн страниц портала.
 
Сумма продажи интернет-ресурса не сообщается. Собственник готов обсуждать цену во время переговоров с потенциальными покупателями.
 
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Автор: Петр Савельев
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