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«Удивительное рядом»: коттедж за 98 млн продают в Горном

«Удивительное рядом»: коттедж за 98 млн продают в Горном
Иллюстрация: krasnoyarsk.n1.ru / Элитный Красноярск

В особняке оборудованы спа с сауной и бассейном, спорт- и кинозал, бильярдная, веранда и зимний сад.

#НОВОСТИ

В марте 2023 самым дорогим предложением на красноярском рынке элитной недвижимости стал дом в коттеджном поселке «Горный»: вместе с полной обстановкой владельцы оценили его в 98 млн рублей. Объявление разместили на портале N1 14 марта.

Коттедж позиционируется как «Дом для семьи, которая решила, что жить нужно здесь и сейчас, а не закапывать драгоценное время в стройку или поиски чего-то идеального».

«Удивительное рядом»: коттедж за 98 млн продают в Горном 1

На момент продажи в нем обустроены четыре спальни, гостиная с камином, столовая и кухня, кабинет, бильярдная, спа с сауной и бассейном, спортивный и кино- зал, зимний сад, веранда, беседка с барбекю и гараж.

«Удивительное рядом»: коттедж за 98 млн продают в Горном 2

Кирпичный особняк площадью 600 квадратных метров возведен на участке с ландшафтным дизайном размером 0,15 га.

Дом оснащен водяным отоплением и городским водопроводом, а также теплым полом. Также в объявлении указывается, что дорога до городской инфраструктуры займет пять минут. 

Коттедж расположен на ул. Курганская.

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Автор: Петр Савельев
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