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Рекордные суммы чеков в ресторанах Красноярска с начала 2023 составили почти 2 млн рублей

Рекордные суммы чеков в ресторанах Красноярска с начала 2023 составили почти 2 млн рублей
Иллюстрация: wayoflifemoscow.ru

Сбер проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга. Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды.

#НОВОСТИ

За год количество точек, предлагающих доставку еды, выросло вдвое. Выручка заведений увеличилась на 60% и превысила 1,4 млрд рублей, а средний чек вырос на 2% до 875 рублей.

Стремительный рост — свыше 100% — показало большинство регионов РФ (53 субъекта). Топ регионов по количеству бизнеса в сфере доставки еды:

  1. Московская область,
  2. Краснодарский край,
  3. Москва,
  4. Якутия,
  5. Ханты-Мансийский АО.

Сбер составил топ-3 самых больших чеков с начала 2023.
Первое место принадлежит Москве, где клиент за один поход в ресторан освоил 2,025 млн рублей.
На втором и третьем месте — Красноярск с чеками на 1,84 млн и 1,78 млн рублей, — сообщает Новая газета.​

Средняя выручка на заведение по России продемонстрировала рост во всех нишах. Значительнее всего выросла в фастфуде — на 285 тыс. рублей по сравнению с I кв. прошлого года.

Практически та же динамика со средним чеком, который вырос по всем нишам, особенно в фастфуде — на 13%.

Наша задача — поддерживать малый бизнес и помогать ему развиваться. Поэтому для разработки новых сервисов и предложений мы изучаем разные рынки, проводим исследования. Например, в Москве россияне в 4 раза чаще посещают фастфуд, чем кафе и рестораны: 32 млн клиентов против 8 млн. Только каждый пятый клиент в столице в течение года возвращается в тот же бар, где уже был. А в Омской и Новосибирской областях — каждый второй. Эти и другие полученные данные подтверждают, что общепит остается одним из самых востребованных у клиентов видов малого бизнеса», — прокомментировал статистику Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

 

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Автор: Петр Савельев
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