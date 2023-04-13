В Красноярске открылась кофейня «Чак-чакная»
В Красноярске на Березина запустили кофейню «Чак-чакная» в татарском стиле. В заведении 54 кв. м и 15 посадочных мест.
Кроме чак-чака и других сладостей, там можно попробовать хачапури с сулугуни, эчпочмак и снэки. В ближайшее время появятся завтраки.
Совладелец заведения Самвел Каджоян рассказал, что он работает в сфере общепита уже 10 лет. Сначала был наемным сотрудником, потом руководителем, сейчас решил запустить свой проект совместно с партнерами.
В общепите, я как рыба в воде, это была мечта с детства. Я понял что в Красноярске не хватало такого рода заведения, других форматов уже в избытке.
На удивление авторов проекта спрос хороший. Многие посетители отмечают, что давно ждали открытия подобного рода кофейни.
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