На правобережье Красноярска откроется лапшичная «Панда и Гусь»

Это будет третье заведение сети в городе и первое в этой его части.

В Свердловском районе Красноярска откроется лапшичная «Панда и Гусь». Об этом DK.RU рассказал владелец компании Евгений Пономарев. Расположится заведение на ул. Матросова, 30 ст. 68.

Запустить это заведение предприниматель задумал еще в конце прошло года. Тогда он планировал открыть новую лапшичную 1 марта 2023. Однако, по его словам, ремонт несколько затянулся, и поэтому сроки чуть сдвинулись. В итоге, правобережная «Панда и Гусь» начнет работать 15 апреля.

Других изменений в проект не вносилось. Площадь лапшичной составит 160 кв. м. Рассчитана она на 55 посадочных мест. Средний чек — 500 рублей.

Помимо этого «Панда и Гусь» на Матросова станет центром доставки по правому берегу. Раньше еду красноярцам, живущим в этой части города, возили из левобережных заведений сети, из-за чего минимальная сумма заказа должна была быть на уровне 700 рублей. Теперь же, говорит Пономарев, ее можно будет снизить, что приведет к увеличению числа заявок. Запустить доставку планируется через несколько дней после открытия.

Объем инвестиций в проект, Евгений Пономарев по-прежнему не раскрывает. Меж тем окупить их он планирует за два года.

После открытия лапшичной на правобережье Красноярска, сеть «Панда и Гусь» будет насчитывать три заведения — два других расположены в Железнодорожном и Советском районе города.

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