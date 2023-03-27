Место кафе Semolina в Красноярске займет столовая «Фисташка»

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Столовая «Фисташка» с помещения на Маерчака, 16 переезжает в здании №8 по той же улице. Открытие столовой на новом месте запланировано на 3 апреля.