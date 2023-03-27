Место кафе Semolina в Красноярске займет столовая «Фисташка»
Столовая «Фисташка» с помещения на Маерчака, 16 переезжает в здании №8 по той же улице. Открытие столовой на новом месте запланировано на 3 апреля.
На фасаде здания уже появился баннер. Новое помещение больше по площади, чем на цокольном этаже на Маерчака, 16. Выяснить другие подробности переезда DK.RU не удалось, представитель на вопросы не ответила.
Долгие годы в помещении была пиццерия «Перцы». Но в 2020, в самый разгар пандемии, ее закрыли. Через некоторое время место заняло кафе Semolina. В конце прошлого года оно прекратило работу.
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