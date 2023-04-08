Красноярский ресторан вошел в десятку лучших в России
В Санкт-Петербурге вручили национальную ресторанную премию WHERETOEAT RUSSIA 2023. В числе лучших и заведение из Красноярска.
Красноярский ресторан 0.75 Please вошел в топ-10 лучших заведений России. Об этом объявили на прошедшей вчера церемонии вручения премии WHERETOEAT RUSSIA 2023.
Впервые в итоговый рейтинг премии 0.75 Please попал в 2021. Тогда он занял в нем 37 строчку. Год спустя ресторан был уже 18-м в списке. А в этом году он стал десятым, среди всех ресторанов России.
В итоге топ-10 заведений страны 2023 выглядит так:
- Birch, Санкт-Петербург;
- Twins Garden, Москва;
- Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург;
- White Rabbit, Москва;
- SAVVA, Москва;
- Harvest, Санкт-Петербург;
- AVA, Москва;
- Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург;
- Folk, Москва;
- 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск.
Помимо 0.75, в шорт-лист WHERETOEAT этого года вошли еще четыре ресторана из Красноярска. В итоговом рейтинге Tunguska стала 12-й, «Чешуя» - 29-й, Fresco занял 56 строчку, а «Дзе» разделил 92 и 93 место с сочинским «Брунелло».
Напомним, что 0.75 Please, по версии WHERETOEAT, два года подряд признавался лучшим рестораном Сибири.
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