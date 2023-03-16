Сеть кофеен «Шоколадница» поменяла систему лояльности на красноярский «Максбонус»

Продукт, разработанный специально для федеральной компании, будет работать во всех ее заведениях, включая открытые по франшизе, чего раньше не было.

Красноярская компания «Максбонус» разработала новую платформу для сети кофеен «Шоколадница». Об этом DK.RU рассказал ее («Максбонуса») основатель Дмитрий Полуянов.

По его словам, нововведение коснулось не только CRM-системы, на которой работает сеть, но и их мобильного приложения.

У них [„Шоколадницы“] было четкое понимание, каким должно быть эти продукты, какие запросы от клиентов есть, какими они будут через 3.. 5 лет. Это позволило нам разработать такие сервисы, которых пока нет ни в одной другой сети. Например, компания гостей в приложении может разделить счет между собой и каждый получит бонусы пропорционально своей сумме», — рассказал Полуянов.

Новая система лояльности запустилась на всей сети «Шоколадницы», а это порядка 250 заведений по России и за ее пределами, 14 марта 2023. Причем доступ к ней получили не только оригинальные кофейни компании, но и открытые по франшизе, что с прежней системой было невозможно.

Первые два дня мы потратили на отладку и настройку нашей системы под сеть. В результате на сегодня 99% транзакций проходят корректно. В ближайшее время мы доведем эту цифру до максимума», — говорит Полуянов.

Обновленное мобильное приложение «Шоколадницы» также запущено: пользователи iOS уже могут установить его, а Android-версия сейчас проходит проверку и в скором времени тоже станет доступна.

Разработкой новой платформы и мобильного приложения для «Шоколадницы» красноярцы занимались около полугода, далее шел процесс интеграции. На все это, по словам Дмитрия Полуянова, его компания потратила 3 млн рублей. Вернуть инвестиции планируется в горизонте 6.. 8 месяцев.

Также Полуянов рассказал, что наработки по «Шоколаднице» будут включены и в другие продукты «Максбонуса», предназначенные для ресторанного бизнеса. Например, «ГастроМаксбонус», которая разрабатывается совместно с Bellini Group.

Они [наработки] ощутимо усилили „Гастромаксбонус“ и мы планируем подключить их и к другим нашим продуктам для ресторатов», — говорит Полуянов.

Компания «Максбонус» со своей системой лояльности появилась на рынке в 2019. На сегодня в числе ее партнеров более 100 компаний, а число касс, подключенных к продуктам красноярцев, составляет более 4 500 (за 2022 оно увеличилось в 2,5 раза).

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