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Сеть кофеен «Шоколадница» поменяла систему лояльности на красноярский «Максбонус»

Сеть кофеен «Шоколадница» поменяла систему лояльности на красноярский «Максбонус»
Автор фото: Drazen Zigic. Иллюстрация: freepik.com

Продукт, разработанный специально для федеральной компании, будет работать во всех ее заведениях, включая открытые по франшизе, чего раньше не было.

#НОВОСТИ

Красноярская компания «Максбонус» разработала новую платформу для сети кофеен «Шоколадница». Об этом DK.RU рассказал ее («Максбонуса») основатель Дмитрий Полуянов.

По его словам, нововведение коснулось не только CRM-системы, на которой работает сеть, но и их мобильного приложения.

У них [„Шоколадницы“] было четкое понимание, каким должно быть эти продукты, какие запросы от клиентов есть, какими они будут через 3.. 5 лет. Это позволило нам разработать такие сервисы, которых пока нет ни в одной другой сети. Например, компания гостей в приложении может разделить счет между собой и каждый получит бонусы пропорционально своей сумме», — рассказал Полуянов.

Новая система лояльности запустилась на всей сети «Шоколадницы», а это порядка 250 заведений по России и за ее пределами, 14 марта 2023. Причем доступ к ней получили не только оригинальные кофейни компании, но и открытые по франшизе, что с прежней системой было невозможно.

Первые два дня мы потратили на отладку и настройку нашей системы под сеть. В результате на сегодня 99% транзакций проходят корректно. В ближайшее время мы доведем эту цифру до максимума», — говорит Полуянов.

Обновленное мобильное приложение «Шоколадницы» также запущено: пользователи iOS уже могут установить его, а Android-версия сейчас проходит проверку и в скором времени тоже станет доступна.

Разработкой новой платформы и мобильного приложения для «Шоколадницы» красноярцы занимались около полугода, далее шел процесс интеграции. На все это, по словам Дмитрия Полуянова, его компания потратила 3 млн рублей. Вернуть инвестиции планируется в горизонте 6.. 8 месяцев.

Также Полуянов рассказал, что наработки по «Шоколаднице» будут включены и в другие продукты «Максбонуса», предназначенные для ресторанного бизнеса. Например, «ГастроМаксбонус», которая разрабатывается совместно с Bellini Group.

Они [наработки] ощутимо усилили „Гастромаксбонус“ и мы планируем подключить их и к другим нашим продуктам для ресторатов», — говорит Полуянов.

Компания «Максбонус» со своей системой лояльности появилась на рынке в 2019. На сегодня в числе ее партнеров более 100 компаний, а число касс, подключенных к продуктам красноярцев, составляет более 4 500 (за 2022 оно увеличилось в 2,5 раза).

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Автор: Петр Савельев
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