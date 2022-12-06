Bellini и «МаксБонус» объединились для создания фудтех-проектов

Первый продукт компании планируют представить уже летом 2023. Он практически готов и скоро начнет раскатываться на заведения ресторанной группы.

Ресторанная группа Bellini и компания «МаксБонус» создадут собственную маркетинговую платформу для общепита. Об этом DK.RU рассказал основатель «МаксБонуса» Дмитрий Полуянов.

По его словам, инициатива создания этой платформы принадлежала Bellini. Как пояснил совладелец группы Алексей Горенский, к этому их подтолкнул тренд на цифровизацию бизнес-процессов, который оформился во всех отраслях — в том числе и ресторанной.

Стратегия нашей компании рассчитана на 20 лет вперед. И чтобы быть готовым к будущим задачам, нам нужен такой продукт», — говорит Горенский.

Роль «МаксБонуса» в этом проекте — поставщик ИТ-решений. В этой сфере компания уже накопила изрядный опыт и компетенции.

Сейчас пришло время объединения компетенций. У Bellini хорошие компетенции в части ресторанного бизнеса и учебного процесса, но быстро нарастить квалификацию в ИТ очень сложно, и мы решили объединить усилия в рамках этого проекта», — рассказал Полуянов.

На фото (слева направо): Дмитрий Полуянов, Алексей Горенский, Анатолий Фомин; Источник: Дмитрий Полуянов, соцсети.

По словам Горенского, платформа практически готова и в ближайшее время начнется ее внедрение в сети Bellini. Полностью раскатать и откалибровать систему, а также получить первый опыт ее использования, в Bellini планируют в мае 2023.

Мы не ожидаем мгновенного эффекта от внедрения новой платформы, но, по нашим прогнозам, она позволит нам повысить эффективность нашего бизнеса примерно в два раза в горизонте двух лет», — говорит Алексей Горенский.

В июне 2023 новую платформу Bellini и «МаксБонус» собираются презентовать на форуме GASTREET International Restaurant Show в Сочи и после этого начать продавать ее по всей России и за рубеж.

Существующие сегодня подобные платформы не позволяют достаточно гибко управлять маркетинговыми процессами в общепите. Наша же система будет закрывать множество задач взаимодействия с клиентом, а также позволять анализировать происходящее и строить адекватные прогнозы», — рассказывает Дмитрий Полуянов.

По его словам, новой маркетинговой платформой сотрудничество Bellini и «МаксБонуса» не ограничится — в рамках союза они продолжат создавать фудтех-проекты для сегмента HoReCa, основываясь на запросах рестораторов. Первые из таких решений, по словам Полуянова, могут быть презентованы рынку уже осенью 2023.

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