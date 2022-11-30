До Красноярска докатился сервис доставки продуктов «Самокат»

Сегодня в Красноярске начал работать сервис доставки продуктов «Самокат». Доставлять товары обещают за 15…30 минут.

Курьеры будут работать в период 08…23:00 часов. Быстрая доставка будет возможна благодаря установленным в каждом районе дарксторам для хранения и сбора продуктов.

Благодаря технологической платформе удалось автоматизировать многие процессы в дарксторах и за их пределами. Например, система Самоката в режиме реального времени мониторит товарные остатки, отслеживает сроки годности и даёт сигнал о снятии позиции, если срок истекает. Также можно соотносить количество прогнозируемых и реальных заказов, ограничивать их количество, чтобы справиться с нагрузкой. В пиковые часы система самостоятельно принимает решение о подключении дополнительных курьеров-партнёров для доставки в конкретном районе», — поясняют представители сервиса принцип работы.

Доставка будет бесплатной. Среди представленного для заказа — более 830 товаров собственной торговой марки «Самокат».