До Красноярска докатился сервис доставки продуктов «Самокат»
Сегодня в Красноярске начал работать сервис доставки продуктов «Самокат». Доставлять товары обещают за 15…30 минут.
Благодаря технологической платформе удалось автоматизировать многие процессы в дарксторах и за их пределами. Например, система Самоката в режиме реального времени мониторит товарные остатки, отслеживает сроки годности и даёт сигнал о снятии позиции, если срок истекает. Также можно соотносить количество прогнозируемых и реальных заказов, ограничивать их количество, чтобы справиться с нагрузкой. В пиковые часы система самостоятельно принимает решение о подключении дополнительных курьеров-партнёров для доставки в конкретном районе», — поясняют представители сервиса принцип работы.
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