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До Красноярска докатился сервис доставки продуктов «Самокат»

До Красноярска докатился сервис доставки продуктов «Самокат»
Иллюстрация: Самокат

Сегодня в Красноярске начал работать сервис доставки продуктов «Самокат». Доставлять товары обещают за 15…30 минут.

#НОВОСТИ
Курьеры будут работать в период 08…23:00 часов. Быстрая доставка будет возможна благодаря установленным в каждом районе дарксторам для хранения и сбора продуктов.
Благодаря технологической платформе удалось автоматизировать многие процессы в дарксторах и за их пределами. Например, система Самоката в режиме реального времени мониторит товарные остатки, отслеживает сроки годности и даёт сигнал о снятии позиции, если срок истекает. Также можно соотносить количество прогнозируемых и реальных заказов, ограничивать их количество, чтобы справиться с нагрузкой. В пиковые часы система самостоятельно принимает решение о подключении дополнительных курьеров-партнёров для доставки в конкретном районе», — поясняют представители сервиса принцип работы.
Доставка будет бесплатной. Среди представленного для заказа —  более 830 товаров собственной торговой марки «Самокат».
 

Справка

 
«Самокат» — сервис доставки продуктов, косметики и товаров для дома. Компания была основана в 2018 в Санкт-Петербурге под брендом «Магазинчик», в 2019 переименована в «Самокат», с того же года стала доставлять продукты по Москве. Является одним из крупнейших в России сервисов экспресс-доставки еды. В 54 городах России уже действует более 1000 дарксторов.
 

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Автор: Петр Савельев
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