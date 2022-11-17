В Красноярск в конце ноября зайдет сервис доставки «Самокат»

Сервис «Самокат» у себя в приложении анонсировал планы запустить доставку в Красноярске 30 ноября.

Сервис обещают быструю доставку — от 15 до 30 минут. Курьеры будут работать с 08:00 до 23:00. Быстрая доставка будет возможна благодаря установленным в каждом районе дарксторам для хранения и сбора продуктов.

Планы зайти в Красноярск сервис анонсировал еще в прошлом году. Но конкретных сроков открытия не сообщалось. Недавно по городу появились баннеры с рекламой «Самоката». Некоторые красноярцы уже заметили курьеров на велосипедах. На запрос DK.RU о сроках открытия сервиса в компании не ответили.

Справка «Самокат» — сервис доставки продуктов, косметики и товаров для дома. Компания была основана в 2018 в Санкт-Петербурге под брендом «Магазинчик», в 2019 переименована в «Самокат», с того же года стала доставлять продукты по Москве. Является одним из крупнейших в России сервисов экспресс-доставки еды. Читайте также: Цены на хлеб в Красноярском крае заморозили 15% хлебопеков Упущенную выгоду им компенсировали из бюджета. Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснил, что красноярцы стали чаще покупать продукты онлайн. В январе-сентябре 2022 было сделано на 22% заказов больше, чем за весь 2021.

Красноярцам нужен интернет, чтобы есть

Аналитики «МегаФона» выяснили, что жители Красноярского края стали заказывать еще больше еды с доставкой на дом, чем в период самоизоляции в 2020 году.