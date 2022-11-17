Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.11
60,31
62,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярск в конце ноября зайдет сервис доставки «Самокат»

В Красноярск в конце ноября зайдет сервис доставки «Самокат»
Иллюстрация: скриншот сайта

Сервис «Самокат» у себя в приложении анонсировал планы запустить доставку в Красноярске 30 ноября.

#НОВОСТИ
Сервис обещают быструю доставку — от 15 до 30 минут. Курьеры будут работать с 08:00 до 23:00. Быстрая доставка будет возможна благодаря установленным в каждом районе дарксторам для хранения и сбора продуктов.
 
Планы зайти в Красноярск сервис анонсировал еще в прошлом году. Но конкретных сроков открытия не сообщалось. Недавно по городу появились баннеры с рекламой «Самоката». Некоторые красноярцы уже заметили курьеров на велосипедах. На запрос DK.RU  о сроках открытия сервиса в компании не ответили.

Справка

 
«Самокат» — сервис доставки продуктов, косметики и товаров для дома. Компания была основана в 2018 в Санкт-Петербурге под брендом «Магазинчик», в 2019 переименована в «Самокат», с того же года стала доставлять продукты по Москве. Является одним из крупнейших в России сервисов экспресс-доставки еды.
 

Читайте также:

Цены на хлеб в Красноярском крае заморозили 15% хлебопеков

Упущенную выгоду им компенсировали из бюджета.

Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснил, что красноярцы стали чаще покупать продукты онлайн. В январе-сентябре 2022 было сделано на 22% заказов больше, чем за весь 2021.

Красноярцам нужен интернет, чтобы есть

Аналитики «МегаФона» выяснили, что жители Красноярского края стали заказывать еще больше еды с доставкой на дом, чем в период самоизоляции в 2020 году.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края«Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края
  • Судом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать домСудом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать дом
  • Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»
  • Сергей Попов уходит с поста первого вице-спикера Заксобрания Красноярского краяСергей Попов уходит с поста первого вице-спикера Заксобрания Красноярского края
  • Госдолг Красноярского края оказался одним из самых больших в РоссииГосдолг Красноярского края оказался одним из самых больших в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.