Человек года` 2022: Дюжина Главных

Выбор Главного «Человека года» — основная интрига и венец торжественной церемонии. Главная номинация премии — единственная, где победителя определяет сама редакция «Делового квартала».

В расчет берутся деловая репутация, вклад в развитие отрасли, успешность реализованных проектов. С момента запуска премии «абсолютным» «Человеком года» были признаны 12 человек. «ДК» вспоминает, за какие именно достижения «Главные» получали заветную статуэтку.

2010

Александр Кангун, председатель совета директоров ГК «Крепость»

Выбор первой, на тот момент еще офлайн-премии — Александр Кангун. В 2010 бизнесмен завершил строительство в Красноярске крупнейшего в стране автотехцентра марки Lexus и бизнес-центра «Сириус». На открытие центра было приглашено около 1,5 тыс. человек, а среди гостей замечен президент «Тойота Мотор» Россия Такеши Исогая. Однако главным в выборе редакции было другое — гражданская смелость Александра Кангуна и упорство в отстаивании права на предпринимательство. Соучредитель ГК «Крепость» был единственным местным бизнесменом, кто на VII Красноярском экономическом форуме встал и открыто заявил представителям федеральной и местной власти: прекратите душить бизнес.

Александр Кангун: «Как можно заниматься каким-то делом, если не думаешь о нем ежеминутно, ежесекундно, все время! Как жить по-другому, я не понимаю. Не умею! Когда ты что-то создаешь, разве можно иначе — с перерывами на обед и каникулы?»

2011

Александр Коропачинский, генеральный директор группы «СМ.СИТИ»

К 2011 визитная карточка и флагманский проект «СМ.СИТИ» — жилой район «Южный берег» — обрел «лицо». Застройщик активно воплощал в жизнь амбициозную цель: возводил в Красноярске кусочек комфортной Европы — с замкнутыми дворами, без высоток. Идея привнести «европейский» взгляд в строительство на сибирской земле принадлежала Александру Коропачинскому. Темой № 1 для бизнесмена, который одновременно попробовал себя в политике, были новые подходы к градостроительству. С присущей ему эмоциональностью Александр Коропачинский доказывал, что нормы и правила, принятые несколько десятилетий назад, устарели.

Александр Коропачинский: «Ответственность — ключевое понятие для меня. Всегда считал себя персонально ответственным за конечный продукт. И когда работал простым инженером, и сейчас, когда я первое лицо компании».

2012

Евгений Кегелев, паралимпийский чемпион

«Человек года — 2012» — первый в истории Красноярского края паралимпийский чемпион, победитель Паралимпийских игр в Лондоне в эстафете 4 по 100 метров Евгений Кегелев. В составе «четверки» он не только взял золото Паралимпиады, но и установил новый рекорд в своей дисциплине, завершив эстафету за 42,66 секунды. Выбор редакции отметил не только спортивные достижения Евгения. Паралимпиец с блеском проявил качества, необходимые успешному бизнесмену: недюжинную волю, веру в себя, умение работать через не могу, слаженно действовать в команде, по максимуму использовать ограниченные возможности.

Евгений Кегелев: «Я стал тем, кем стал, благодаря своей маме: она привела меня в спорт. Именно в спорте я нашел применение своим лучшим качествам: упорству, работоспособности, умению добиваться результата».

2013

Владимир Егоров, генеральный директор УСК «Сибиряк»

В 2013 Владимир Егоров, который всегда работал по-крупному — взять хотя бы контракт на строительство студенческого городка Сибирского федерального университета стоимостью 3 млрд рублей, — остался верен себе, сделав сразу несколько заметных бизнес-шагов. С опережением сроков УСК «Сибиряк» сдала комплекс общежитий СФУ, под жилую и коммерческую застройку была приобретена территория КЗК. Застройщик запустил на тот момент первую в Красноярске международную гостиницу — Hilton. Шла вверх и политическая карьера бизнесмена: он стал депутатом Горсовета Красноярска. Редакция также взяла во внимание бизнес- и социальные инициативы Владимира Егорова. Он планировал открыть в Красноярске McDonald’s и взялся за реставрацию многострадального исторического памятника — Архиерейского дома.

Владимир Егоров: «Меня боятся, знают, что попадет, если что не так. Требую много, хвалю редко, правда. Это мой недостаток. Но в зарплате не ограничиваю. Заработал 100…200 тыс. — получи».

2014

Роман Гольдман, генеральный директор холдинга «Сангилен»

За 15 лет из малого сельхозпредприятия Роман Гольдман вырастил крупный агрохолдинг. К 2014 в нем были представлены такие направления, как продажа сельхозтехники, растениеводство, животноводство. Весь год бизнесмен был сконцентрирован на проекте инновационного свинокомплекса полного цикла, в который входит комбикормовый завод, убойный цех, мясокомбинат, генетический центр и прочее. Объем инвестиций — 1,4 млрд рублей. Предприятие было запущено в апреле 2014 и на момент вручения премии продолжало строиться. Кроме этого, бизнесмен работал над запуском единственной в России биогазовой станции для утилизации продуктов жизнедеятельности животных. Стоимость строительства объекта — 3 млн евро. К открытию готовилась сеть собственных магазинов для продажи продукции свинокомплекса.

Роман Гольдман: «Главное, чего я уже достиг, — с нуля создал свое дело. Реальное, осязаемое, работающее, а главное — производящее продукцию, нужную всем. Я хочу двигаться дальше, продолжать наблюдать за устойчивым ростом своего бизнеса и помогать многим людям решать их насущные проблемы».

2015

Олег Сипетый, генеральный директор ГК «Командор»

Работа ГК «Командор» в непростом 2015 стала яркой иллюстрацией формулы «Кризис — время возможностей». В течение года продритейлер открыл более 25 магазинов, 14 из них — в новом на тот момент для «Командора» формате дискаунтера. Активно развивался запущенный годом ранее распределительный центр — площадка позволила ритейлеру закупать крупные партии товаров. По итогам 2014 ГК впервые в истории консолидировала все свои активы, что позволило ей попасть в фокус РБК: «Командор» вошел в рейтинг 500 крупнейших компаний страны.

Олег Сипетый: «Каждый игрок приносит на рынок что-то свое: у одного сильна логистика, у другого — маркетинг. Ты берешь лучшее, что-то придумываешь сам — так и происходит развитие».

2016

Маргарита Филиппова, генеральный директор СК «Надежда»

Маргарита Филиппова — первая женщина, признанная «Человеком года» с момента запуска премии. В 2016 г-жа Филиппова возглавляла компанию, которая работала на рынке регионального страхования уже 25 лет. Однако премию «Человек года» руководитель страховой компании получила не за долголетие бизнеса, а за новые достижения, которыми был отмечен год. «Надежда» не только успешно противостояла федеральной экспансии на региональном рынке страхования, но и брала новые рубежи. Шагнула за пределы Сибирского федерального округа — в западные и южные территории страны. Не стоял на месте и другой проект г-жи Филипповой — полным ходом шла реконструкции отеля «Снежная сова».

Маргарита Филиппова: «У меня есть три ключевых правила успеха в бизнесе, которым я следую всю жизнь. Любить свое дело, создавать команду мечты и все время учиться, самосовершенствоваться».

2017

Анатолий Ващенко, сооснователь холдинга Bellini group

Главную награду премии редакция «ДК-Красноярск» присудила ресторатору Анатолию Ващенко по совокупности причин. Для Bellini group 2017 был урожайным на новые проекты: холдинг запустил четыре заведения — ПАПА'S beer garage, «Коко Шинель», «Перцы» и «Ромбаба» на Копылова. Кроме того, холдинг взял в управление заведения «Бобрового лога» и начал активно развивать франшизу «Перцев» (одно заведение открылось в Ачинске, в планах был Краснодар). Помимо этого Bellini group открыл собственное производство — сыроварню. Серьезным шагом для компании стал совместный с СФУ образовательный проект — высшая школа ресторанного менеджмента.

Анатолий Ващенко: «Конечно, я профессионально деформирован. Никогда не прихожу в чужой ресторан просто «поесть-отдохнуть». Всегда обращаю внимание на меню, интерьер, сервис. Хотя надо признаться, что к своим конкурентам я менее критичен и почти всегда меня все устраивает. А вот собственные заведения все время хочется улучшить».

2018

Алексей Клешко, депутат, вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края

Второй раз за историю премии редакция «Делового квартала» отступила от собственных правил. Главным человеком года был признан не добившийся особых успехов бизнесмен, а трагически ушедший из жизни бессменный эксперт премии, вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Редакция «ДК» почтила память Алексея Клешко, не только объявив его «Человеком года», но и представив на деловом приеме благотворительные и культурные проекты — номинации, в которых Алексей Клешко традиционно участвовал как эксперт.

2019

Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае

Значительные успехи на региональном финансовом рынке, вклад в развитие Красноярска и яркие лидерские качества — главные причины выбора победителя в 2019. Встав у руля банка «Открытие» в Красноярском крае, всего за год работы Наталья Потапова сделала финансовое учреждение одним из лидеров рынка. Начав кредитование бизнеса практически с нуля, банк в короткие сроки нарастил кредитный портфель до 15 млрд рублей. «Открытие» первым в Красноярске начал работать с эскроу-счетами. Знаковые заслуги — участие в реализации масштабного проекта «Енисейская Сибирь» и развитие социально значимых проектов.

Наталья Потапова: «Самые эффективные продажи — те, что сделаны с душой. Помимо быстроты принятия решения, онлайн-сервисов бизнес ценит индивидуальный подход, заинтересованность и вовлеченность на каждой точке соприкосновения с банком».

2020

Медики девяти ковидных госпиталей Красноярска

Готовясь к подведению премии, редакция «Делового квартала» единогласно решила, что главными героями 2020 стали не предприниматели — хотя именно в этот год их находчивость и целеустремленность заслуживала особого уважения. Главные герои ковидного года — красноярские врачи, сотрудники ковидных госпиталей, которые приняли на себя удар пандемии и достойно ответили на него. Главная премия «Человек года» была вручена коллективам красноярских клиник и их главврачам. Номинанты и гости церемонии поддержали решение редакции — после его объявления зал встал в едином порыве.

2021

Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан»

Для ГСК «Арбан» 2021 стал годом ярких проектов. Стартовал квартал «Барбарис», изюминкой проекта стали новые семейные планировки и двор, больше похожий на парк развлечений. Завершено строительство микрорайона SCANDIS в Советском районе Красноярска — изначально рассчитанный на 6 лет проект был реализован почти вдвое быстрее. Активно шло строительство другого флагмана от «Арбан» — микрорайона SCANDIS OZERO. Всего за 100 дней застройщик возвел в Красноярске самую большую многоуровневую парковку в Сибири и одну из самых крупных в России. Паркинг, который был открыт в первый день зимы, рассчитан на 807 машино-мест.

Василий Попов: «Моя задача и, вероятно, мое достижение — в создании таких условий, чтобы коллектив работал слаженно, как механизм в швейцарских часах. Замечать идеи, поощрять, делегировать, давать возможность действовать самостоятельно. Что я и делаю».

* должности победителей указаны на момент вручения премии. Использованы цитаты из материалов «ДК» разных лет.

Подготовила Наталья Повольнова