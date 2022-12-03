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Человек года` 2022: Дюжина Главных

Человек года` 2022: Дюжина Главных
Иллюстрация: ДК

Выбор Главного «Человека года» — основная интрига и венец торжественной церемонии. Главная номинация премии — единственная, где победителя определяет сама редакция «Делового квартала».

#НОВОСТИ

В расчет берутся деловая репутация, вклад в развитие отрасли, успешность реализованных проектов. С момента запуска премии «абсолютным» «Человеком года» были признаны 12 человек. «ДК» вспоминает, за какие именно достижения «Главные» получали заветную статуэтку.

 

2010

Человек года` 2022: Дюжина Главных 1

Александр Кангун, председатель совета директоров ГК «Крепость»

Выбор первой, на тот момент еще офлайн-премии — Александр Кангун. В 2010 бизнесмен завершил строительство в Красноярске крупнейшего в стране автотехцентра марки Lexus и бизнес-центра «Сириус». На открытие центра было приглашено около 1,5 тыс. человек, а среди гостей замечен президент «Тойота Мотор» Россия Такеши Исогая. Однако главным в выборе редакции было другое — гражданская смелость Александра Кангуна и упорство в отстаивании права на предпринимательство. Соучредитель ГК «Крепость» был единственным местным бизнесменом, кто на VII Красноярском экономическом форуме встал и открыто заявил представителям федеральной и местной власти: прекратите душить бизнес.

Александр Кангун: «Как можно заниматься каким-то делом, если не думаешь о нем ежеминутно, ежесекундно, все время! Как жить по-другому, я не понимаю. Не умею! Когда ты что-то создаешь, разве можно иначе — с перерывами на обед и каникулы?»

 

2011

Человек года` 2022: Дюжина Главных 2

Александр Коропачинский, генеральный директор группы «СМ.СИТИ»

К 2011 визитная карточка и флагманский проект «СМ.СИТИ» — жилой район «Южный берег» — обрел «лицо». Застройщик активно воплощал в жизнь амбициозную цель: возводил в Красноярске кусочек комфортной Европы — с замкнутыми дворами, без высоток. Идея привнести «европейский» взгляд в строительство на сибирской земле принадлежала Александру Коропачинскому. Темой № 1 для бизнесмена, который одновременно попробовал себя в политике, были новые подходы к градостроительству. С присущей ему эмоциональностью Александр Коропачинский доказывал, что нормы и правила, принятые несколько десятилетий назад, устарели.

Александр Коропачинский: «Ответственность — ключевое понятие для меня. Всегда считал себя персонально ответственным за конечный продукт. И когда работал простым инженером, и сейчас, когда я первое лицо компании».

 

2012

Человек года` 2022: Дюжина Главных 3

Евгений Кегелев, паралимпийский чемпион

«Человек года — 2012» — первый в истории Красноярского края паралимпийский чемпион, победитель Паралимпийских игр в Лондоне в эстафете 4 по 100 метров Евгений Кегелев. В составе «четверки» он не только взял золото Паралимпиады, но и установил новый рекорд в своей дисциплине, завершив эстафету за 42,66 секунды. Выбор редакции отметил не только спортивные достижения Евгения. Паралимпиец с блеском проявил качества, необходимые успешному бизнесмену: недюжинную волю, веру в себя, умение работать через не могу, слаженно действовать в команде, по максимуму использовать ограниченные возможности.

Евгений Кегелев: «Я стал тем, кем стал, благодаря своей маме: она привела меня в спорт. Именно в спорте я нашел применение своим лучшим качествам: упорству, работоспособности, умению добиваться результата».

 

2013

Человек года` 2022: Дюжина Главных 4

Владимир Егоров, генеральный директор УСК «Сибиряк»

В 2013 Владимир Егоров, который всегда работал по-крупному — взять хотя бы контракт на строительство студенческого городка Сибирского федерального университета стоимостью 3 млрд рублей, — остался верен себе, сделав сразу несколько заметных бизнес-шагов. С опережением сроков УСК «Сибиряк» сдала комплекс общежитий СФУ, под жилую и коммерческую застройку была приобретена территория КЗК. Застройщик запустил на тот момент первую в Красноярске международную гостиницу — Hilton. Шла вверх и политическая карьера бизнесмена: он стал депутатом Горсовета Красноярска. Редакция также взяла во внимание бизнес- и социальные инициативы Владимира Егорова. Он планировал открыть в Красноярске McDonald’s и взялся за реставрацию многострадального исторического памятника — Архиерейского дома.

Владимир Егоров: «Меня боятся, знают, что попадет, если что не так. Требую много, хвалю редко, правда. Это мой недостаток. Но в зарплате не ограничиваю. Заработал 100…200 тыс. — получи».

 

2014

Человек года` 2022: Дюжина Главных 5

Роман Гольдман, генеральный директор холдинга «Сангилен»

За 15 лет из малого сельхозпредприятия Роман Гольдман вырастил крупный агрохолдинг. К 2014 в нем были представлены такие направления, как продажа сельхозтехники, растениеводство, животноводство. Весь год бизнесмен был сконцентрирован на проекте инновационного свинокомплекса полного цикла, в который входит комбикормовый завод, убойный цех, мясокомбинат, генетический центр и прочее. Объем инвестиций — 1,4 млрд рублей. Предприятие было запущено в апреле 2014 и на момент вручения премии продолжало строиться. Кроме этого, бизнесмен работал над запуском единственной в России биогазовой станции для утилизации продуктов жизнедеятельности животных. Стоимость строительства объекта — 3 млн евро. К открытию готовилась сеть собственных магазинов для продажи продукции свинокомплекса.

Роман Гольдман: «Главное, чего я уже достиг, — с нуля создал свое дело. Реальное, осязаемое, работающее, а главное — производящее продукцию, нужную всем. Я хочу двигаться дальше, продолжать наблюдать за устойчивым ростом своего бизнеса и помогать многим людям решать их насущные проблемы».

 

2015

Человек года` 2022: Дюжина Главных 6

Олег Сипетый, генеральный директор ГК «Командор»

Работа ГК «Командор» в непростом 2015 стала яркой иллюстрацией формулы «Кризис — время возможностей». В течение года продритейлер открыл более 25 магазинов, 14 из них — в новом на тот момент для «Командора» формате дискаунтера. Активно развивался запущенный годом ранее распределительный центр — площадка позволила ритейлеру закупать крупные партии товаров. По итогам 2014 ГК впервые в истории консолидировала все свои активы, что позволило ей попасть в фокус РБК: «Командор» вошел в рейтинг 500 крупнейших компаний страны.

Олег Сипетый: «Каждый игрок приносит на рынок что-то свое: у одного сильна логистика, у другого — маркетинг. Ты берешь лучшее, что-то придумываешь сам — так и происходит развитие».

 

2016

Человек года` 2022: Дюжина Главных 7

Маргарита Филиппова, генеральный директор СК «Надежда»

Маргарита Филиппова — первая женщина, признанная «Человеком года» с момента запуска премии. В 2016 г-жа Филиппова возглавляла компанию, которая работала на рынке регионального страхования уже 25 лет. Однако премию «Человек года» руководитель страховой компании получила не за долголетие бизнеса, а за новые достижения, которыми был отмечен год. «Надежда» не только успешно противостояла федеральной экспансии на региональном рынке страхования, но и брала новые рубежи. Шагнула за пределы Сибирского федерального округа — в западные и южные территории страны. Не стоял на месте и другой проект г-жи Филипповой — полным ходом шла реконструкции отеля «Снежная сова».

Маргарита Филиппова: «У меня есть три ключевых правила успеха в бизнесе, которым я следую всю жизнь. Любить свое дело, создавать команду мечты и все время учиться, самосовершенствоваться».

 

2017

Человек года` 2022: Дюжина Главных 8

Анатолий Ващенко, сооснователь холдинга Bellini group

Главную награду премии редакция «ДК-Красноярск» присудила ресторатору Анатолию Ващенко по совокупности причин. Для Bellini group 2017 был урожайным на новые проекты: холдинг запустил четыре заведения — ПАПА'S beer garage, «Коко Шинель», «Перцы» и «Ромбаба» на Копылова. Кроме того, холдинг взял в управление заведения «Бобрового лога» и начал активно развивать франшизу «Перцев» (одно заведение открылось в Ачинске, в планах был Краснодар). Помимо этого Bellini group открыл собственное производство — сыроварню. Серьезным шагом для компании стал совместный с СФУ образовательный проект — высшая школа ресторанного менеджмента.

Анатолий Ващенко: «Конечно, я профессионально деформирован. Никогда не прихожу в чужой ресторан просто «поесть-отдохнуть». Всегда обращаю внимание на меню, интерьер, сервис. Хотя надо признаться, что к своим конкурентам я менее критичен и почти всегда меня все устраивает. А вот собственные заведения все время хочется улучшить».

 

2018

Человек года` 2022: Дюжина Главных 9

Алексей Клешко, депутат, вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края

Второй раз за историю премии редакция «Делового квартала» отступила от собственных правил. Главным человеком года был признан не добившийся особых успехов бизнесмен, а трагически ушедший из жизни бессменный эксперт премии, вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Редакция «ДК» почтила память Алексея Клешко, не только объявив его «Человеком года», но и представив на деловом приеме благотворительные и культурные проекты — номинации, в которых Алексей Клешко традиционно участвовал как эксперт.

 

2019

Человек года` 2022: Дюжина Главных 10

Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае

Значительные успехи на региональном финансовом рынке, вклад в развитие Красноярска и яркие лидерские качества — главные причины выбора победителя в 2019. Встав у руля банка «Открытие» в Красноярском крае, всего за год работы Наталья Потапова сделала финансовое учреждение одним из лидеров рынка. Начав кредитование бизнеса практически с нуля, банк в короткие сроки нарастил кредитный портфель до 15 млрд рублей. «Открытие» первым в Красноярске начал работать с эскроу-счетами. Знаковые заслуги — участие в реализации масштабного проекта «Енисейская Сибирь» и развитие социально значимых проектов.

Наталья Потапова: «Самые эффективные продажи — те, что сделаны с душой. Помимо быстроты принятия решения, онлайн-сервисов бизнес ценит индивидуальный подход, заинтересованность и вовлеченность на каждой точке соприкосновения с банком».

 

2020

Человек года` 2022: Дюжина Главных 11

Медики девяти ковидных госпиталей Красноярска

Готовясь к подведению премии, редакция «Делового квартала» единогласно решила, что главными героями 2020 стали не предприниматели — хотя именно в этот год их находчивость и целеустремленность заслуживала особого уважения. Главные герои ковидного года — красноярские врачи, сотрудники ковидных госпиталей, которые приняли на себя удар пандемии и достойно ответили на него. Главная премия «Человек года» была вручена коллективам красноярских клиник и их главврачам. Номинанты и гости церемонии поддержали решение редакции — после его объявления зал встал в едином порыве.

 

2021

Человек года` 2022: Дюжина Главных 12

Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан»

Для ГСК «Арбан» 2021 стал годом ярких проектов. Стартовал квартал «Барбарис», изюминкой проекта стали новые семейные планировки и двор, больше похожий на парк развлечений. Завершено строительство микрорайона SCANDIS в Советском районе Красноярска — изначально рассчитанный на 6 лет проект был реализован почти вдвое быстрее. Активно шло строительство другого флагмана от «Арбан» — микрорайона SCANDIS OZERO. Всего за 100 дней застройщик возвел в Красноярске самую большую многоуровневую парковку в Сибири и одну из самых крупных в России. Паркинг, который был открыт в первый день зимы, рассчитан на 807 машино-мест.

Василий Попов: «Моя задача и, вероятно, мое достижение — в создании таких условий, чтобы коллектив работал слаженно, как механизм в швейцарских часах. Замечать идеи, поощрять, делегировать, давать возможность действовать самостоятельно. Что я и делаю».

 

* должности победителей указаны на момент вручения премии. Использованы цитаты из материалов «ДК» разных лет.

 

Подготовила Наталья Повольнова
Автор: Петр Савельев
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