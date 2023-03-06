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Красноярские компании презентовали новые разработки на КЭФ-2023

Красноярские компании презентовали новые разработки на КЭФ-2023
Иллюстрация: организаторы мероприятия

В заключительный день Красноярского экономического форума девять компаний города и края представили свои проекты и разработки в области IT, промышленности, медицины и дорожного движения.

#НОВОСТИ

Одной из ключевых площадок  КЭФ стала презентация новых технологий, организованная Красноярским региональным бизнес-инкубатором (КРИТБИ). Девять красноярских компаний продемонстрировали собственные разработки в сферах IT, промышленного производства, медицинской реабилитации, а также безопасности дорожного движения.

Мы активно поддерживаем предпринимателей-инноваторов, а сам факт, что презентация новых технологий Красноярского края проходит в рамках самого главного экономического события, свидетельствует об особом внимании властей региона к развитию инновационного бизнеса», — комментирует Сергей Басистый, исполнительный директор КРИТБИ.

Промышленные предприятия рассказали, каким образом работают над технологиями для импортозамещения и инновационным оборудованием. Например, в энергетической компании «Про-Ток» продолжается выстраивание кооперационных цепочек, с помощью которых такие крупные предприятия, как «Норникель», «РУСал» и СУЭК — смогут полностью перейти на отечественное оборудование.

 

Красноярские компании презентовали новые разработки на КЭФ-2023 1

 Компании, функционирующие в сфере медицины, представили разработки, направленные на реабилитацию пациентов: например, реабилитационный комплекс для восстановления тонкой моторики кисти SensoRehab, созданный участником Сколково «Сенсомед», разработку которого курирует Семен Прокопенко — доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней традиционной медицины с курсом последипломного образования КрасГМУ.

Еще одним из проектов стал комплект для реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми дефектами, разработанный производственно-медицинским центром «Эпитетика». Этот проект уже получал 20 млн рублей от Фонда содействия инновациям.

Аналогичную сумму выделяли и «Фабрике решений», которая презентовала сервис для проведения виртуальных совещаний, а также систему для роботизированной розничной торговли.

 

Красноярские компании презентовали новые разработки на КЭФ-2023 2

Выступила на площадке и компания «Айтехникс», генеральный подрядчик по содержанию светофорных объектов в Красноярске и других городах края. Они рассказали о системе «Зелёный плюс» для маломобильных пешеходов: эта опция активируется при помощи социальной карты, после чего сигнал пешеходного светофора становится продолжительнее.

Еще одна презентованная на КЭФ разработка — операционная система «Атлант» от ITUnivers. Система дает возможность удаленно управлять парком из нескольких тысяч персональных компьютеров, а также дистанционно обновлять их софт, не останавливая рабочие процессы.

Автор: Петр Савельев
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