Пекарня Александра Митракова «12 слоев» превратится в сеть

Сколько заведений будет в сети, пока не ясно. Сейчас готовится открытие двух.

Пекарня «12 слоев», расположенная в итальянском ресторане Mike&Molly на 78 Добровольческой Бригады, 23 (Красноярск, район ТРЦ «Планета»), переезжает в новое помещение. Об этом DK.RU рассказали в 075 GROUP, которой принадлежат оба бренда.

Проект „12 слоев“ изначально задумывался как сеть. И в Mike&Molly была запущена его пилотная версия. Так как мест в M&M постоянно не хватает, мы и решили перенести пекарню в помещение, которое сначала планировалось под винный бутик», — говорит основатель 075 GROUP Александр Митраков.

Географически пекарня останется практически там же — в помещении по соседству (даже вход будет один с пиццерией). В остальном же любителей выпечки ждут изменения. Во-первых, работать «12 слоев» будут по новому графику — с 8:00. Плюс появится собственная посадка, а к меню добавят завтраки, которые можно будет заказать и в Mike&Molly. Также «12 слоев» на 78 Добровольческой превратятся из прилавка, который торговал привозной выпечкой, в полноценную пекарню.

Точную дату открытия в 075 не говорят — примерно в середине апреля.

В перспективе такая же отдельная пекарня откроется и рядом с новым рестораном группы Nikkei Cuisine (в здании отеля Ibis на К. Маркса, 123). Ожидается, что это произойдет в конце весны.

Всего же, по словам Митракова, в этом году планируется открыть три таких пекарни в Красноярске (о локации третьей Митраков пока не говорит), а впоследствии проект будет тиражирован на Москву и Новосибирск.

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