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В аэропорту Красноярск закрылся Harat's Pub

В аэропорту Красноярск закрылся Harat's Pub
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

На этой неделе стало известно о закрытии Harat's Pub в аэропорту Красноярск. В ООО ГК «Материк» DK.RU рассказали, что заведение работало по франшизе. Паб закрыли насовсем.

#НОВОСТИ
Это произошло по инициативе аэропорта, больше сказать не можем по условиям сотрудничества. Паб имел очень хорошие показатели, была отличная проходимость и отзывы гостей», — сообщили в ГК «Материк».
В аэропорту эту информацию не прокомментировали, но сообщили, что на месте Harat's Pub запустят новый проект. Какой — пока не сообщается.
 
Показатели работы паба в ГК «Материк» раскрыть отказались, но отметили, что были планы открыть в аэропорту Красноярск еще один Harat's Pub. Такие намерения были до пандемии, но из-за ограничения полетов планы пришлось скорректировать. 
В целом сеть видит отличный потенциал для развития сети, в том числе в аэропортах», — отметили в ГК «Материк».
Там также рассказали, что закрывать заведения Harat's Pub в Красноярске не планируют. Судя по 2ГИС, в столице края сейчас работает 3 филиала Harat's Pub.
 
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Автор: Петр Савельев
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