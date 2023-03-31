В аэропорту Красноярск закрылся Harat's Pub

На этой неделе стало известно о закрытии Harat's Pub в аэропорту Красноярск. В ООО ГК «Материк» DK.RU рассказали, что заведение работало по франшизе. Паб закрыли насовсем.

Это произошло по инициативе аэропорта, больше сказать не можем по условиям сотрудничества. Паб имел очень хорошие показатели, была отличная проходимость и отзывы гостей», — сообщили в ГК «Материк».

В аэропорту эту информацию не прокомментировали, но сообщили, что на месте Harat's Pub запустят новый проект. Какой — пока не сообщается.

Показатели работы паба в ГК «Материк» раскрыть отказались, но отметили, что были планы открыть в аэропорту Красноярск еще один Harat's Pub. Такие намерения были до пандемии, но из-за ограничения полетов планы пришлось скорректировать.

В целом сеть видит отличный потенциал для развития сети, в том числе в аэропортах», — отметили в ГК «Материк».

Там также рассказали, что закрывать заведения Harat's Pub в Красноярске не планируют. Судя по 2ГИС, в столице края сейчас работает 3 филиала Harat's Pub.

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