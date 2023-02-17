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В Красноярске закрылся бар «3в1»

В Красноярске закрылся бар «3в1»
Иллюстрация: Avito

Бар «3в1» (входит в ресторанную группу Food&Mood) на улице Карла Маркса не проработал и года. Объявление о закрытии появилось в паблике в социальных сетях заведения.

#НОВОСТИ
Причины такого решения не сообщаются. Связаться с представителями Food&Mood DK.RU не удалось. Судя по всему, бар в перспективе планируют открыть. 
 
Ранее на сайте «Авито» появилось объявления о продаже бара. Стоимость заведения составляла 2,4 млн рублей. Сообщалось, что бар продают, чтобы закрыть убытки другого заведения. Речь идет о «Нетипичной пельменной» на улице Весны, где в прошлом году произошел пожар. 
 
Напомним, бар «3в1» открылся в 2022. Он занял помещение бара «Вписка». В нем около 50 посадочных мест. Там разместилось три больших зала с разными концепциями. В меню — мексиканская кухня и фирменные мексиканские напитки.
 
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Автор: Петр Савельев
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