В Красноярске закрылся бар «3в1»
Бар «3в1» (входит в ресторанную группу Food&Mood) на улице Карла Маркса не проработал и года. Объявление о закрытии появилось в паблике в социальных сетях заведения.
Причины такого решения не сообщаются. Связаться с представителями Food&Mood DK.RU не удалось. Судя по всему, бар в перспективе планируют открыть.
Ранее на сайте «Авито» появилось объявления о продаже бара. Стоимость заведения составляла 2,4 млн рублей. Сообщалось, что бар продают, чтобы закрыть убытки другого заведения. Речь идет о «Нетипичной пельменной» на улице Весны, где в прошлом году произошел пожар.
Напомним, бар «3в1» открылся в 2022. Он занял помещение бара «Вписка». В нем около 50 посадочных мест. Там разместилось три больших зала с разными концепциями. В меню — мексиканская кухня и фирменные мексиканские напитки.
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