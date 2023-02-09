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В Красноярске закрылся «Папа's». Но не навсегда

В Красноярске закрылся «Папа's». Но не навсегда
Иллюстрация: ПАПА'S beer garage

Ресторанная группа Bellini на этой неделе закрыла на ремонт гастропаб «Папа's».

#НОВОСТИ
Ремонт в самом разгаре, и мы будем стараться закончить его как можно быстрее», — рассказали в Bellini.
Ориентировочно заведение будет закрыто до 6 марта. В ресторанной группе отметили, что менять концепцию не будут, только обновят интерьер.
 
«Папа's» открылся на проспекте Мира на месте Black Burger в 2017 году. Заведение выполнено в гаражном стиле, в меню — бургеры, пиво, различные закуски. 
 
Bellini постепенно обновляет и даже переформатирует свои заведения. Например, недавно отремонтировали кафе-бар «Хаски» а год назад ресторан Trattoria Formaggi.
 
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Автор: Петр Савельев
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