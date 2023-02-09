В Красноярске закрылся «Папа's». Но не навсегда

Ресторанная группа Bellini на этой неделе закрыла на ремонт гастропаб «Папа's».

Ремонт в самом разгаре, и мы будем стараться закончить его как можно быстрее», — рассказали в Bellini.

Ориентировочно заведение будет закрыто до 6 марта. В ресторанной группе отметили, что менять концепцию не будут, только обновят интерьер.

«Папа's» открылся на проспекте Мира на месте Black Burger в 2017 году. Заведение выполнено в гаражном стиле, в меню — бургеры, пиво, различные закуски.

Bellini постепенно обновляет и даже переформатирует свои заведения. Например, недавно отремонтировали кафе-бар «Хаски» а год назад ресторан Trattoria Formaggi.

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