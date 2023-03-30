Основатели Seabass group Екатерина и Филипп Березины отошли от управления компанией

Причиной такого решения стало расхождение взглядов на бизнес с управляющим партнером — Алексеем Блиновским, которому теперь принадлежит 100% акций холдинга.

Екатерина Березина, основатель и учредитель Seabass group, объявила, что она и супруг больше не управляют холдингом. Такое решение было принято из-за кардинально разных взглядов на бизнес с деловым партнером супругов — соучредителем Алексеем Блиновским. Об этом Екатерина Березина рассказала в своем аккаунте в соцсетях.

Создательница Seabass Group добавила, что она и супруг «не смогли принять позицию» партнера по бизнесу.

Это было очень тяжелое для нас решение, и да, особенно для меня, как его основателя. Там было слишком много моей души. Я благодарна судьбе и партнерам за тот колоссальный опыт, но настало время для перемен и новой жизни. Спустя несколько месяцев я в голос могу об этом сказать — после того, как зализала раны», — пишет основатель Seabass group.

В своей публикации Екатерина Березина поблагодарила за совместную работу всю команду Seabass group, которая насчитывала больше 250 человек.

«Создать такое „из воздуха“ за столь короткий срок, я считаю, бесценно. Теперь я точно знаю, на что способна», — добавила она.

До объявления о прекращении управления компанией Екатерина Березина рассказала, как она и супруг Филипп Березин создавали холдинг — познакомиться с историей возникновения Seabass group можно по хештегу #какрыбаввине.

В пресс-службе Seabass group подтвердили информацию о кадровых перестановках в управляющем составе, а также сообщили, что теперь единственным учредителем и владельцем 100% пакета акций холдинга является Алексей Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской.

По данным сервиса BIZFILES, где публикуются данные об учредителях компаний в РФ, ранее Алексею Блиновскому принадлежало 80% акций ООО «Рыбная история».

На самом деле неожиданным это получилось для тех, кто вне компании. А те, кто внутри, на протяжении последних трех месяцев знали, что произойдет. Просто в массы не выносили, не хотели раздувать скандал; все люди, все про бизнес, все понимают», — отметили в пресс-службе холдинга.

«Деловому кварталу» рассказали и о планируемых изменениях в заведениях Seabass group.

Например, в ближайшее время будут открыты филиалы Dog Osminog — два в Москве и один в Санкт-Петербурге.

Кроме того, красноярский Seabass & Sauvignon ждет реконструкция: после открытия летней террасы ресторан закроется на ремонт, и площадь, которая сейчас занята маркетом, станет основным залом.

«За последнее время мы пересмотрели ценовую политику — из премиума ушли в доступность. Причин несколько: не только текущие условия и смена руководства, но также возвращение нашего старого шеф-повара Павла Белоногова: он работал здесь с открытия, затем ушел, а теперь мы снова его пригласили. Мы обновили меню, а также убрали излишки: блюда, которые Красноярску не понятны, но чья цена максимально высокая, в общем — стали более народными», — резюмировали в пресс-службе Seabass group.

В текущее время рестораны продолжают работу в штатном режиме.

Seabass group начала работу в 2019. На 2023 под брендом компании действуют несколько проектов: ресторан Seabass & Sauvignon, собственное производство «Морской волк», а также морской фастфуд Dog Osminog.

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