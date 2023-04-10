«Сыроварня» в Красноярске откроется осенью этого года

В Novikov Group подтвердили планы по одному заведению в городе.

В сентябре 2023 в Красноярске откроется ресторан «Сыроварня». Об этом DK.RU рассказали в Novikov Group, которая является держателем бренда.

Заведение будет расположено на ул. Урицкого, 94. Это здание гостиницы «Красноярск», в котором находятся и заведения одноименной ресторанной группы.

Других деталей в Novikov Group не раскрыли, рассказав лишь, что красноярская «Сыроварня» — это франшизный проект. Кто приобрели франшизу, в группе также не уточнили. Однако, по сведениям NGS24, речь идет как раз о компании, которая управляет ресторанным комплексом «Красноярска». По словам источника ресурса, в планах открыть два заведения — на месте ресторана New York на Урицкого, 94 и в ТЦ «Оптима» (так же на месте New York’а).

Связаться с руководством ресторанного комплекса «Красноярск» не удалось. В Novikov Group информацию о второй «Сыроварни» не подтвердили и не опровергли. Меж тем источник DK.RU из числа игроков красноярского ресторанного рынка, на правах анонимности, также упомянул группу «Красноярск» в качестве инвестора.

Первоначально открытие «Сыроварни» в Красноярске связывалось со зданием ресторана «Арагви», который расположен в недостроенном отеле, возводившемся строительной компанией «Сибиряк». В итоге все сооружение (вместе с «Арагви») купила компания «РусГидро», намереваясь перевести в него свой головной офис.

На тот момент, управлять «Арагви» было предложено Bellini Group, которая, по словам одного из ее основателей Анатолия Ващенко, и обратилась в Novikov Group с идеей открыть в этом помещении «Сыроварню».

Предложенные нам условия франшизы были далеко не сладкими. К тому же, мы узнали, что, параллельно с нами, управлять рестораном предложено группе Berrywood Family и Хайяму Аминову [Fresco]. И мы вышли из этого проекта», — рассказал Ващенко.

По имеющейся информации, в итоге предпочтение было отдано Berrywood Family. Аминов же, который также был нацелен на «Сыроварню», начал искать новое помещение под нее. Как рассказал ресторанный источник DK.RU, он вел переговоры с несколькими игроками рынка и одни из них (кто именно, собеседник редакции уточнить отказался) перекупили франшизу. Сам Аминов комментировать ситуацию отказался.

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