Красноярская шашистка завоевала три медали международных соревнований

В дисциплине «рапид» (быстрая игра) среди взрослых красноярка взяла серебряную медаль.

В «классике» и блице в категории до 20 лет г-жа Иванус завоевала бронзовые медали.

По уровню спортсменов турнир очень солидный. Главными претендентками на успех были опытные гроссмейстеры Ника Леопольдова из Санкт-Петербурга и Шахзода Турсунмуротова из Узбекистана. В такой серьезной компании наша Виктория не только не затерялась, но и до последнего тура и даже до последнего хода претендовала на победу в «быстрые шашки». В заключительной партии с Леопольдовой Вика имела теоретически выигранный эндшпиль, но в цейтноте прошла мимо победы. Тем не менее, второе место на Кубке мира — на данный момент лучший результат в её взрослой карьере», – рассказал тренер спортсменки Александр Цыганов.