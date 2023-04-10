Красноярская шашистка завоевала три медали международных соревнований
Виктория Иванус, шашистка из Красноярска, завоевала несколько медалей на международном турнире «Узбекистан-2023» — Кубок мира», проходившему в Ташкенте.
В дисциплине «рапид» (быстрая игра) среди взрослых красноярка взяла серебряную медаль.
В «классике» и блице в категории до 20 лет г-жа Иванус завоевала бронзовые медали.
По уровню спортсменов турнир очень солидный. Главными претендентками на успех были опытные гроссмейстеры Ника Леопольдова из Санкт-Петербурга и Шахзода Турсунмуротова из Узбекистана. В такой серьезной компании наша Виктория не только не затерялась, но и до последнего тура и даже до последнего хода претендовала на победу в «быстрые шашки». В заключительной партии с Леопольдовой Вика имела теоретически выигранный эндшпиль, но в цейтноте прошла мимо победы. Тем не менее, второе место на Кубке мира — на данный момент лучший результат в её взрослой карьере», – рассказал тренер спортсменки Александр Цыганов.
Отметим, участие в Кубке приняли 100 спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Израиля, Туркменистана и Таджикистана. Абсолютным победителем во всех трех дисциплинах стал россиянин, международный гроссмейстер Сергей Белошеев.
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