Красноярск после реконструкции Дома спорта готов принимать международный волейбол
Дом спорта им. Михаила Дворкина открылся после масштабной реконструкции в Красноярске.
Теперь спорткомплекс советует стандартам соревнований по волейболу международного уровня, — сообщает ТАСС со ссылкой на Дениса Петровского, министра спорта Красноярского края.
Дом спорта им. Михаила Дворкина ни разу не ремонтировался с момента сдачи в эксплуатацию в 1980-х годах, объект располагается рядом с Центральным стадионом на о. Отдыха, включает тренажерные залы, фитнес-центры, боулинг-клубы, бильярд, теннис, спортивные школы для детей: бокс, художественную гимнастику, футбол.
Дом спорта им. Михаила Дворкина открылся в Красноярске после масштабной реконструкции. Работы шли больше года. Главное, что было сделано, — это установлено современное напольное покрытие для игры в волейбол. Теперь Красноярск может принимать любые международные соревнования по этому виду спорта», — сообщил Петровский.
По данным краевой администрации, на реконструкцию спортивной базы выделили свыше 300 млн рублей. За счет этой суммы заменили инженерно-техническое оборудование, систему безопасности, отремонтированы фасады, построены новые раздевалки, тренажерный зал и диспансер для спортсменов.
Мужской чемпионат мира 2022 по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Международная федерация волейбола 1 марта 2022 перенесла турнир в Польшу и Словению.
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