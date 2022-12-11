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Красноярск после реконструкции Дома спорта готов принимать международный волейбол

Красноярск после реконструкции Дома спорта готов принимать международный волейбол
Иллюстрация: Вконтакте

Дом спорта им. Михаила Дворкина открылся после масштабной реконструкции в Красноярске.

#НОВОСТИ

Теперь спорткомплекс советует стандартам соревнований по волейболу международного уровня, — сообщает ТАСС со ссылкой на Дениса Петровского, министра спорта Красноярского края.

Дом спорта им. Михаила Дворкина ни разу не ремонтировался с момента сдачи в эксплуатацию в 1980-х годах, объект располагается рядом с Центральным стадионом на о. Отдыха, включает тренажерные залы, фитнес-центры, боулинг-клубы, бильярд, теннис, спортивные школы для детей: бокс, художественную гимнастику, футбол.

Дом спорта им. Михаила Дворкина открылся в Красноярске после масштабной реконструкции. Работы шли больше года. Главное, что было сделано, — это установлено современное напольное покрытие для игры в волейбол. Теперь Красноярск может принимать любые международные соревнования по этому виду спорта», — сообщил Петровский.

По данным краевой администрации, на реконструкцию спортивной базы выделили свыше 300 млн рублей. За счет этой суммы заменили инженерно-техническое оборудование, систему безопасности, отремонтированы фасады, построены новые раздевалки, тренажерный зал и диспансер для спортсменов.

Мужской чемпионат мира 2022 по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Международная федерация волейбола 1 марта 2022 перенесла турнир в Польшу и Словению.

Справка

 
Михаил Борисович Дворкин родился 12 ноября 1938 в Улан-Удэ Бурятской ССР. Спортом начал заниматься с 1953. В 1958 приехал в Красноярск, с 1959 мастер спорта по боксу, 1960 – чемпион России, 1963 – ассистент Красноярского политехнического института, 1964 – Почетный мастер спорта, 1967…1993 – директор Центрального стадиона, 1986 – заслуженный работник физической культуры. Скончался 15 февраля 1994. В память о Дворкине ежегодно проводится краевой турнир по боксу. В 1998 спортивно-прокатная база Красноярского училища олимпийского резерва была переименована в Дом спорта имени М. Дворкина.
 

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Автор: Петр Савельев
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