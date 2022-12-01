Ландшафтный парк «Юдинская долина»: Зима и гольф!

Кто-то из великих: «Если вам не хочется играть в гольф, когда холодно, значит вы просто не любите гольф!» И это совершенная правда. Настоящих гольфистов не прогонит с поля даже… снег.

Алёна Дёмкина, амбассадор гольфа, куратор проекта гольф-поля в ландшафтном парке «Юдинская долина» помогла нам развеять стереотип о том, что в гольф можно играть только летом и не в Сибири.

Из всех видов природных неприятностей только гроза является для подлинных гольфистов безусловной причиной покинуть любимые лужайки. Ни ветер, ни дождь, ни холод сами по себе не могут служить основанием для того, чтобы не выходить на поле или, уже начав, прервать игру. Но не все живут и играют в теплых странах. Во многих местах нашей планеты в зимние месяцы гольф-поля покрыты слоем снега. А гольфисты там есть, и иногда их даже очень много. Например, в Швеции или Финляндии, где гольф-сезон длится примерно столько же, сколько и в Сибири, — то есть с конца апреля по октябрь, или чуть более полугода. И нам со шведами и финнами еще повезло: в Исландии игра на поле доступна только в июне и июле, зато практически 24 часа в сутки из-за арктического дня.

Гольф с видом на море

Выходов из этой ситуации есть несколько. Тем более что гольфисты во время игры постоянно должны находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Прежде всего можно уехать в те самые теплые края с гольф-полем, которые есть и у нас, России. В курортном городе Геленджике с 2019 круглогодично работает «Геленджик Гольф Резорт». Полноценные 18 лунок, интересные и временами трудные. Надо сказать, что осенью там играть даже комфортнее, чем летом. Зимой случаются холодные дни, но настоящих фанатов гольфа, как мы уже сказали, это не остановит.

Гольф с помощью виртуальной реальности

Второй способ поддержания спортивной формы и удовлетворения страсти к игре — это гольф-симуляторы. Уж если обычные смартфоны сегодня по своей вычислительной мощности оставили далеко позади прежние «многокомнатные» ЭВМ серии БЭСМ, то настольные компьютеры могут поистине творить чудеса. Вот такие кудесники в компании с высокоскоростными камерами и специальными программами очень реалистично симулируют полет мяча на большом экране. При этом в запасе у этих симуляторов огромное количество оцифрованных гольф-полей со всего мира. И если вам пока не удалось вживую выйти на легендарное Old Course, вы вполне можете это сделать виртуально. Пройдя его на симуляторе несколько раз, вы будете чувствовать себя на этом великом поле, как на своем родном клубном, хотя волнение от осознания причастности к истории гольфа будет огромно!

Реалистичность полета мяча и дальности удара очень высока, и вы можете рассчитывать, что по весне ваши мячи будут лететь так же далеко и прямо, как это происходило на «тренажерах». К несомненным плюсам симуляторов надо отнести независимость от погодных условий и то, что ходить по полю не придется совсем.

Кстати, современные симуляторы позволяют не только повышать мастерство в индивидуальных тренировках, но и проводить турниры с большим количеством участников. На нескольких аппаратах устанавливается одно и то же поле, выставляются одинаковые условия — и турнир готов. Можно даже проводить соревнования с игроками в разных городах: при условии, что все симуляторы одной фирмы, сравнение результатов будет вполне корректным.

Еще одно замечательное свойство симуляторов — они не только строят математическую модель полета вашего мяча, считывая его на первых трех метрах. Симулятор дает вам огромный массив информации о вашем ударе: угол, с которым головка клюшки подошла к мячу, траекторию движения клюшки, ее скорость, скорость вылета мяча, его спин (то есть вращение) и т.д. Опытный гольфист в состоянии всю эту информацию правильно интерпретировать, а неопытному всегда поможет тренер.

Снежный гольф

Ну и наконец еще один способ побороть межсезонье. Российские гольфисты — неотъемлемая часть российского народа. А наш народ никогда русской зимы не пугался и всегда был готов к различным играм молодецким на снегу да на морозе. Поэтому практически во всех российских клубах зимой проводят турниры… на снегу. Слегка укатывают условные снежные фервеи. Обустраивают грины, называя их уайтами (ведь цвет у них не зеленый, а белый). Мячи берут желтые и оранжевые — и вперед за кубками, подарками и трофеями.

Зимний гольф требует и своих правил. В обычном гольфе игрок должен играть из высокой травы, называемой рафом. А сыграть из глубокого сугроба невозможно, там даже найти мяч бывает сложно. Поэтому правила приходится адаптировать, и не только для рафа. И вот с этими адаптированными правилами и инвентарем игроки выходят на старт. И получают огромное удовольствие! Коллеги из Москвы рассказывали, как много лет назад в зимнем турнире по гольфу принимали участие представители одной африканской республики. Снега эти ребята не видели никогда. Нужно было пройти три круга из трех лунок каждый, и на старте каждого круга стоял бочонок с солеными огурцами, гранеными стаканами и национальным русским напитком. В общем, все участники давно свои круги отыграли и отогревались в клубном доме, а гости с криками и громким смехом ныряли в сугробы и с поля явно уходить не хотели. Думаю, что легенду о том, как в России играют в гольф, они передадут своим детям и внукам.

Где потренироваться в зимнее время в Красноярске

Красноярск занимает второе место в России по количеству установленных гольф симуляторов. Зимой можно тренироваться в зимнем центре гольфа «Арена героев» в кластере «Радуга», в тренировочный центре Golfstation, также открывается еще одна площадка гольф-коворкинг «Кафедра гольфа», где гольфисты студенты и школьники смогут не только тренироваться, но и проводить вместе время, общаться, участвовать в различных образовательных и многих других форматах мероприятий. Меньше чем через год в Красноярске будет достроено гольф-поле в ландшафтном парке «Юдинская долина», там помимо 18-луночного поля с сибирскими дюнами, бункерами в вересковом обрамлении, волнистыми фервеями и многоярусными гринами, также будет доступна самая современная инфраструктура для всесезонного гольфа. В состав проекта также включено академическое поле и драйвинг-рейндж, также будут установлены гольф-симуляторы, на которых можно тренироваться круглый год.

В Красноярске мы стремимся создать не просто гольф-клуб, а целую экосистему гольфа, а внутри гольф-клуба — огромный спортивно-рекреационный курорт. В будущем здесь появятся различные спортивные локации помимо самого гольф-поля. Человек, попадая сюда, сможет пользоваться всей созданной инфраструктурой — клубным домом, рестораном, спортивными площадками. Здесь найдется занятие по душе и тем, кто любит гольф, и тем, кто привык к другим видам активного отдыха как летом, так и зимой.