Эксперт-тест: спортивные победы бизнеса

Спортивные активности стали неотъемлемой частью корпоративной культуры компаний. Зачем и как бизнес инвестирует в «чемпионов офиса» — об этом совместный проект «ДК» и «Юдинской долины».

Тимбилдинг и «переговорка» под открытым небом

Алёна Дёмкина

амбассадор гольфа в Красноярске,

куратор проекта «Юдинская долина»

— Гольф как вид спорта давно стал неотъемлемой частью жизни успешных людей во всем мире. В крупных международных компаниях гольф — это не просто пазл корпоративной культуры, но и важный элемент брендинга, желанный объект спонсорства. От многих видов спорта гольф отличается тем, что участвовать в нем могут все — от детей до людей старшего поколения, а система «гандикапов» позволяет вступить в противоборство с кем угодно на равных условиях, даже если вашим противником является суперпрофессионал.

В бизнес-сообществе гольф-клуб считают переговорной под открытым небом. В отличие от других видов спорта за время игры — прохождение пути от первой до последней лунки — гольф-партнеры могут обсудить свои планы и идеи, договориться о совместных проектах. Игра в гольф вместе с коллегами позволяет наладить или укрепить взаимоотношения, увидеть людей с разных сторон, совместно пройти гольф-поле и достигнуть победы, поддерживая и помогая друг другу.

В России уже есть примеры того, как гольф может быть интегрирован в корпоративный спорт. К примеру, Россия не раз принимала Национальный финал крупнейшего корпоративного турнира по гольфу в мире World Corporate Golf Challenge*. За годы существования турнира более миллиона гольфистов-любителей сразились за право представлять свою страну и компанию на Всемирном финале. Такой успех неудивителен: организаторы считают своей главной целью создание комфортной площадки для укрепления деловых связей, обмена идеями и опытом между представителями бизнес-среды. В России также существует свой Международный чемпионат Corporate Golf Challenge. Он был основан в 2019 для организации и проведения отраслевых, корпоративных и бизнес-турниров по гольфу в рамках официальной программы Ассоциации гольфа России.

Примеров, когда крупные компании имеют корпоративное членство в гольф-клубе в России, достаточно много. В Красноярске мы только формируем такую культуру. Гольф в нашем городе существует уже более 10 лет, но только в этом году в Красноярске появится чемпионское 18-луночное гольф-поле мирового уровня «Юдинская долина». Самая крутая и современная инфраструктура позволит заниматься гольфом совсем на другом уровне. Уже в следующем сезоне мы запустим корпоративные программы и начнем формировать новую аудиторию, приобщая к гольфу бизнес-сообщество города, сотрудников компаний. Конечно же, сможем предложить корпоративным клиентам индивидуальные условия, персональные и групповые тренировки. У искушенных в области корпоративных форматов компаний есть запрос на все индивидуальное, эксклюзивное и немассовое — и любые мероприятия в гольф-клубе идеально вписываются в эту концепцию.

* World Corporate Golf Challenge — самый крупный и известный корпоративный гольф-турнир в мире. Впервые состязание провели в 1993 в Великобритании, с 1997 турнир имеет статус международного. С каждым годом количество стран, представители которых принимают участие в World Corporate Golf Challenge, увеличивается.

По стандартам профессиональных состязаний

Ирина Заболотная

заместитель директора департамента социальной политики —

начальник управления корпоративных мероприятий «Норникеля»

— Корпоративный спорт — одно из важнейших направлений социальной политики «Норникеля». Спортивные программы реализуются в целях укрепления корпоративной солидарности, межличностных связей и, конечно же, для приобщения сотрудников к здоровому образу жизни. Последнее особенно важно и актуально, поскольку ключевые подразделения компании сосредоточены в районах Крайнего Севера.

«Норникель» реализует большое количество проектов и направлений работы, связанных с вовлечением сотрудников в занятия спортом. Прежде всего это проведение корпоративных соревнований по разным видам: хоккей, мини-футбол, волейбол, баскетбол, горные лыжи, сноуборд, плавание. В марте этого года в Красноярске в фанпарке «Бобровый лог» состоялись девятые по счету соревнования по горным лыжам и сноуборду, в которых приняли участие работники 17 предприятий «Норникеля». Месяцем ранее в Сочи состоялся не менее популярный среди сотрудников турнир по лыжным гонкам, где выступали представители Норильска, Дудинки, Мончегорска, Москвы, Саратова, Мурманска. Особенность корпоративных соревнований компании в качественной организации, приближенной к стандартам профессиональных мероприятий. В частности, на турнирах ведется трансляция, работают комментаторы и спортивные журналисты. Наша цель — вовлечь в здоровый образ жизни как сотрудников, так и членов их семей, поэтому помимо корпоративных соревнований каждый год «Норникелем» также проводятся семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья» и корпоративные забеги.

Количество сотрудников компании, занятых спортом, ежегодно увеличивается. Например, в самых первых соревнованиях по горным лыжам и сноуборду участвовали 25 человек, а в этом году — уже более 170. И так по всем видам. Кроме того, работники участвуют во многих других корпоративных спортивно-массовых мероприятиях, спартакиадах, межотраслевых турнирах, различных событиях, приуроченных к праздничным датам, и т. д. Также сотрудники тренируются на базе созданных на предприятиях спортивных площадках и спортобъектах, построенных либо реконструированных при участии компании.

Развитие корпспорта идет с «головы» компании

Владимир Мусиенко

председатель Федерации триатлона Красноярского края

— Развитие корпоративного спорта в подавляющем большинстве случаев идет с «головы» компании: руководитель организации занимается спортом и подтягивает сотрудников. Хороший пример тут Tiksan Group, генеральный директор которой Сергей Ким сам занимается триатлоном и уже приобщил к этому не одного работника компании. Есть другой подход, когда по инициативе опять же руководителя организация материально стимулируют сотрудников за сдачу норм ГТО на высоком уровне. Такая практика, к примеру, работает в красноярском Центре спортивной подготовки, где за золотой значок ГТО выдается единовременная премия в размере 5 тыс. рублей. Движение «снизу» тоже возможно — такие примеры хоть и нечасто, но все же встречаются. Лично знаю сотрудника компании по производству спецодежы, который пришел к руководителю с инициативой купить для сотрудников 20 слотов на беговом марафоне. Не отрицая динамики последних лет в развитии корпспорта, лично я уверен, что это лишь малая толика того, что могло бы быть. Напрашивается сравнение с советским временем: тогда на каждом заводе был ответственный за физическую подготовку и спортмероприятия.

Один из существенных факторов развития как корпспорта, так и физактивности людей в целом — то, как тот или иной вид спорта представлен в городе. Так, Красноярск может похвастаться хорошей беговой практикой. На серию из пяти полумарафонов в город ежегодно приезжают участники из разных регионов, в том числе иностранцы. Причем большой вопрос тут, кому отдать пальму первенства за это достижение — Минспорту края в лице Федерации легкой атлетики или общественной организации в лице Красмарафона. В Красноярске сильные триатлонисты, а недавно в городе открылся лучший в стране триатлон-центр. В то же время в Красноярске слабо развиты лыжные гонки — в этом направлении фору нам дают Иркутск, Томск, Новосибирск. Закономерность простая: в истории спорта все зависит от человека. Яркий пример — Николай Трегубов, идейный вдохновитель и главный «движок» Красмарафона. К слову, не последнюю роль в развитии физактивности людей играет и мода на спорт. Есть вечная классика — бег, лыжи, спортзал. А есть то, что приходит и захватывает умы на сравнительно короткий период, — маунтинбайк, фитнес-пилон, из последнего — трейлраннинг, скайраннинг, сапборд.

Фокус — забота о здоровье коллектива

Сергей Филиппов

председатель рабочих и молодежных советов компании РУСАЛ

— В кодексе корпоративной этики РУСАЛ­а одна из ценностей звучит так: «Забота как выражение стремления компании защитить жизнь и здоровье сотрудников». Поэтому корпоративный спорт и поддержка здоровья занимают ключевое место в жизни русаловцев: на промплощадках оснащаются спортзалы, проводятся первенства по многим видам спорта. Спортивные дружины русаловцев — это зачастую лидеры городских соревнований.

Совсем свежие примеры: в городе Тайшет Иркутской области завершилась XIV городская зимняя спартакиада. Спортсмены Тайшетского алюминиевого завода завоевали первое место среди 11 команд, принявших участие в соревнованиях. Почти во всех видах спорта заводчане стали победителями или призерами: в лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке, дартсе. В это же время на другом конце страны, в Мурманской области, прошли соревнования в честь дня рождения Кандалакшского алюминиевого завода, где металлурги стали лучшими.

Корпоративный спорт РУСАЛа не ограничивается лишь промплощадками. Более 20 лет назад не только была создана компания РУСАЛ, но тогда же основатель РУСАЛа Олег Дерипаска определил ключевые направления развития территорий ответственности. Среди них важное место было уделено поддержке здорового образа жизни, занятиям спортом, максимально доступным для детей и взрослых.

Для компании важно, чтобы сотрудникам было комфортно в своих городах, поэтому она создает необходимую инфраструктуру, в том числе и спортивную. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, хоккейных, волейбольных и баскетбольных площадок — одна из ключевых программ социальной политики РУСАЛа.

С 2016 РУСАЛ и Эн+ при поддержке Федерации лыжного спорта РФ проводят масштабные городские фестивали «На лыжи!». В этом году лыжи объединили 23 города. В поселке Таежном Богучанского района по случаю открыли новую лыжную базу. Сейчас РУСАЛ готовится к запуску в Братске, Тайшете и Саяногорске Центров спортивных единоборств, где дети и взрослые смогут заниматься боксом, борьбой, дзюдо, самбо, карате и другими популярными дисциплинами. Компания финансировала строительство, а также оснащение новейшим спортивным оборудованием. Такие центры РУСАЛ построит и в других городах. Эти центры на деле реализуют видение Олега Владимировича. Сибирь всегда славилась своим особенным менталитетом, в основе которого лежит умение постоять за себя, свои убеждения и защитить своих близких. И создание клубов естественно вписывается в такой — сибирский — уклад.

Сотрудники как амбассадоры ЗОЖ

Сергей Казак

директор по персоналу и административно-хозяйственному обеспечению «Полюс Красноярск»

— В «Полюсе» большое внимание уделяют формированию здорового образа жизни, что предполагает развитие спортивных направлений и поддержку любительского спорта. Это один из основных приоритетов социальной политики компании. Активную позицию в этом вопросе занимают сами сотрудники — амбассадоры здорового образа жизни. Благодаря их помощи в компании создаются благоприятные условия для занятий спортом и вовлечения в этот процесс работников, развиваются корпоративные программы в области спорта.

Сотрудники компании могут заниматься спортом на регулярной основе. На территории производственной площадки Олимпиадинского горно-обогатительного комбината размещен современный культурно-спортивный комплекс, предназначенный для занятий разными видами спорта в любое время года. Ежедневно его посещают в среднем около 50 сотрудников. Все общежития оборудованы тренажерными залами, действуют открытые спортивные площадки, в зимнее время работают каток и лыжная трасса и т. д.

Ежегодно в бизнес-единице проводится внутренняя спартакиада. На территории промплощадки организованы беговые тренировки и участие сотрудников в беговых марафонах, сборная команда компании участвует в выездных спортивных мероприятиях Северо-Енисейского района и Красноярского края. Часть корпоративной культуры — спартакиада «Полюса». Это площадка для общения и сплочения сотрудников всех бизнес-единиц компании.

К участию в спортивных проектах «Полюс Красноярск» активно привлекает и другие компании «Полюса»: «Полюс Строй», «Полюс Логистика», «МФЦ Полюс», «Полюс Проект», развивая в сотрудниках профессиональные навыки, стимулируя их к успехам, в том числе и спортивным.

Экономичный тимбилдинг

Николай Трегубов

организатор серии забегов «Красмарафон»

— Стратегия развития корпоративного спорта зависит от масштаба компании. Для крупных предприятий с многоуровневой системой управления, таких как «Полюс», Красцветмет, Почта России, Сбер, я вижу следующий способ: на каждом уровне компании назначить руководителя либо выделить амбассадора того или иного вида спорта. Он соберет внутри отдела команду, участники которой и будут участвовать в различных соревнованиях. Следующий шаг — корпорация организует свое спортивное мероприятие или, например, приобретает слоты на действующие забеги. Некоторые компании идут дальше и оплачивают подготовку своих сотрудников к таким мероприятиям.

Если говорить о компаниях численностью от пяти до 50 человек, тут обязательно должны быть желание и воля первого лица. Человеку необходимо своим примером показывать сотрудникам, как заниматься, чтобы получить результат, и каким образом находить на это время. Фактически он становится лидером для команды не только в бизнес-среде, но и в спортивном лайф-стайле.

Несомненный плюс для компании — экономичность такого тимбилдинга: даже за счет покупки стартовых слотов можно собрать команду и держать ее в фокусе достаточно длительное время. Например, если сотрудники готовятся к полумарафону, на это надо закладывать минимум три…четыре месяца — любое тимбилдинговое мероприятие такой длительности будет стоить космических денег, и его практически нереально вписать в обычную жизнь сотрудника. Спортивная же подготовка будет идти параллельно трудовой деятельности, и, если сотрудникам это действительно нравится, они будут относиться к этому не как к «принудиловке», а наоборот — как к способу отдохнуть и усилиться командами, а за счет этого повысить и свой профессиональный результат.

Спортактивности для сотрудников и… их семей

Николай Бяков

учредитель и генеральный директор ГК «Медведь Холдинг»

— Спортивные мероприятия — неотъемлемая часть жизни компании. Мощный старт спортактивности дала Летняя спартакиада — впервые она прошла 15 лет назад и была приурочена ко дню рождения «Медведь Холдинга». Сейчас в течение года проходят четыре крупных спортмероприятия для сотрудников компании и членов их семей: в феврале…марте — Кубок учредителя по лыжным гонкам, май — #МедведьЗаБег, июль — Летняя спартакиада и октябрь — «Веселые старты». Все мероприятия массовые: лыжные гонки и #МедведьЗаБег — от 200 до 300 участников и болельщиков. Рекорд по посещаемости поставила Летняя спартакиада 2022 «30 лет компании» — в разных видах спорта соревновались боле 600 сотрудников и членов их семей.

Отдельное направление — сдача нормативов ГТО по таким дисциплинам, как подтягивание, пресс и отжимание, которые в течение года сдают не менее 80% сотрудников компании. Результаты по каждому дилерскому центру учитываются при проведении Летней спартакиады между центрами, а процент сдачи влияет на количество дополнительных баллов при подведении итогов спартакиады. Важный элемент развития корпспорта — наличие собственного тренажерного зала, доступного сотрудникам семь дней в неделю.

Высокая вовлеченность коллектива в спортактивности позволяет нам показывать серьезные результаты на общегородских соревнованиях. К примеру, в спартакиаде Советского района три года подряд, 2019…2022, ГК «Медведь Холдинг» занимает 1-е место в абсолютном зачете. Спортивная инициатива компании — важная часть большой программы по пропаганде здорового образа жизни и организации досуга среди сотрудников #МыВместе. Кроме спорта, она включает походы на природу, выход в театры и на концерты, экскурсии.

Наряду с развитием корпспорта ГК «Медведь Холдинг» активно поддерживает и региональный спорт, ежегодно выделяя спонсорскую помощь на проведение соревнований по биатлону, боксу, борьбе, гимнастике не только в Красноярске, но и в других городах края и в Республике Хакасия. В марте 2023 «Медведь Холдинг» вновь стал официальным партнером футбольного клуба «Енисей» на весенний сезон — 2022…2023.

Выигрывают работодатель и работник

Сергей Баженов

председатель Красноярского краевого отделения ВФСО «Трудовые резервы»

— Красноярский край — один из лидеров в развитии корпоративного спорта в России. Вот несколько показательных цифр: за несколько лет на предприятиях города было создано 75 физкультурно-спортивных клубов. То есть порядка 3…4 тыс. человек систематически занимаются спортом. Серьезное достижение — привлечь к физактивности удается не только крупные компании, к примеру Радиосвязь, Красмаш, Ванкорнефть, но и небольшие по численности организации. Так, спортивные клубы есть при детсадах и компаниях малого бизнеса. Помимо занятий в клубах работники предприятий принимают участие в различных общегородских соревнованиях по настольному теннису, волейболу, керлингу и проч. Один из показательных примеров — День физкультурника, который, по сути, проходит как общегородской праздник спорта. В прошлом году участие в нем приняли 1300…1500 горожан, которые соревновались в таких дисциплинах, как баскетбол, футбол, эстафета, кросс и проч. В этом году силами «Трудовых резервов» будет организовано порядка 11 общегородских спортмероприятий, включая два всероссийских.

Мое мнение — от развития спорта на предприятиях и в компаниях выигрывает как работодатель, так и работник. Спорт — это здоровье, сплочение коллектива, что в лучшую сторону сказывается на производственных показателях. Поэтому поддержка спорт­инициатив со стороны руководства предприятия — это в том числе инвестиции непосредственно в работу компании. К слову, материальный стимул для занятий спортом нужен далеко не всем работникам. Наряду или в качестве альтернативы премированию предприятие, к примеру, может закупать для сотрудников спортинвентарь, выдавать брендированную форму, вручать грамоты.

Среди ближайших задач «Трудовых резервов» — довести число физкультурно-спортивных клубов в Красноярске до 100, а также и дальше развивать в городе как традиционные, так и новые виды спорта. Уникальность Красноярска в том, что и сам город, и его спортинфраструктура отлично подходят как для летних, так и для зимних видов спорта. А значит, наша задача — использовать эти возможности по максимуму и приобщить к физ-активности как можно больше горожан.

Фундамент для бизнес-достижений

Сергей Ким

руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP

— Развитие команды TIKSAN GROUP ведется по разным направлениям. Это не только корпоративная библиотека и бизнес-тренинги, но и активация духа чемпионства через спортивные достижения. Чтобы быть лидером и быть готовым бежать впереди всех, иногда делать это надо в прямом, а не в метафорическом смысле.

Спорт — одна из любимых активностей TIKSAN GROUP. В 2020 в компании был запущен проект TIKSAN SPORT, который каждый год дает повод для гордости за компанию и ее сотрудников. Это, к примеру, сдача норматива ½теста Murph — легендарного кроссфит-комплекса для проверки себя на прочность. Далеко не все начинающие атлеты проходят его полностью, а порядка 20 человек из команды TIKSAN SPORT сделать это смогли. В 2021 в течение двух месяцев шла подготовка к полумарафону на 21 км, участие в котором приняли 28 сотрудников компании. К достижению результата подошли основательно: тренировки не просто регулярные, но и под руководством профессиональных тренеров. В этом суть нашего подхода: мы занимаемся спортом не ради спорта. Мы готовимся под проект, выделяем средства на лучших тренеров и спортивное оснащение для сотрудников.

В 2022 в рамках TIKSAN SPORT сотрудники прошли три дистанции (IronMan) — бег, плавание, велосипед, и стали первыми по количеству спортсменов в забеге среди корпоративных команд. Уже идет подготовка к весне 2023: около 40 «полужелезных» спортсменов под единым флагом TIKSAN GROUP нацелены на победу в дистанции IronMan. Пожалуй, это лучше всего иллюстрирует чемпионский подход и дух компании: вижу цель, преодолеваю препятствия, расту над собой.

Группа компаний развивает и другие спортактивности. В TIKSAN GROUP есть волейбольная команда. Кроме того, большая часть сотрудников в индивидуальном режиме активно занимается разными видами спорта: вольная борьба, йога, пауэрлифтинг и другие. В планах создать собственное пространство для занятия корпоративной йогой. Кроме этого, TIKSAN GROUP ежегодно поддерживает красноярскую Федерацию триатлона и плотно взаимодействует с организатором серии забегов — движением Красмарафон.

Физкультура и спорт как традиции предприятия

Юлия Улатова

председатель первичной профсоюзной организации НПП «Радиосвязь»

— Предприятию «Радиосвязь» (более известному в Красноярске как «Радиозавод») в этом году исполняется 82 года, и большую часть своей истории на нем активно развивается спортивное направление. Основной бум пришелся на 60…70-е годы прошлого века, когда у завода появилась собственная лыжная база, спорткомплекс с двумя спортзалами и бассейном, хоккейная площадка и многое другое.

Сегодня мы продолжаем эту традицию, ведь физкультура и спорт — это вопрос здоровья коллектива во всех смыслах, как в плане самочувствия людей, так и в том, что касается производительности труда, внутреннего климата на предприятии и взаимопонимания между сотрудниками.

Для них прямо на территории предприятия открыт спортзал площадью 1 тыс. кв. м для занятий физкультурой, а также волейболом, баскетболом и фитнесом. В цехах организованы помещения для настольного тенниса. Есть тренажерный зал. Для сотрудников это бесплатно. Также завод оплачивает посещение бассейна, аренду площадки для мини-футбола и частично компенсирует желающим заниматься на стороне стоимость абонемента в фитнес-центры города. В результате этой работы наши сотрудники не раз становились участниками и призерами городских и региональных соревнований.

Крупнейшим физкультурно-спортивным мероприятием «Радиосвязи» является ежегодная спартакиада, в которой состязаются команды подразделений предприятия. Ее мы проводим с 2011. В прошлом году в рамках спартакиады сотрудники соревновались в 20 видах — от шахмат и бильярда до волейбола и футбола. Помимо этого в течение года проводятся мероприятия по отдельным видам спорта — в 2023 их запланировано 21.

Красноярск — чемпион России по развитию корпспорта

Владислав Логинов

глава Красноярска

В Красноярске сотрудники предприятий могут бесплатно ходить в тренажерные залы, играть в волейбол или баскетбол, заниматься йогой прямо на работе. Развивает это направление Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» совместно с администрацией города.

На сегодня в России создано 207 физкультурно-спортивных клубов, 36% (75 клубов) от общего числа организовано в Красноярске. За 3 года системные занятия физкультурой стали неотъемлемой частью корпоративной культуры многих предприятий города. Все красноярские клубы регулярно участвуют в крупных соревнованиях, в городе проводятся корпоративные слеты спортсменов из других городов. Так, в 2022 Красноярск принимал 6-й этап Всероссийских летних корпоративных игр. Финал проходил в Сочи, где красноярские команды завоевали четыре медали. В марте этого года в Красноярске впервые состоялся Всероссийский зимний корпоративный фестиваль ВФСО «Трудовые резервы». В город приехали 1700 участников из разных уголков страны.

По словам Владислава Логинова, главы города, в Красноярске бережно относятся к спортивным традициям трудовых коллективов.