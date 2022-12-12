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Ресторатора Владимира Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в Катаре

Ресторатора Владимира Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в Катаре
Иллюстрация: yandex.ru

Известный бизнесмен из Красноярска лишился подарка на день рождения — поездки на Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре.

#НОВОСТИ

Г-на Владимиров объяснил в соцсетях, что приобрел билет заранее, но перед вылетом оказалось, что в Катар его не впустят без паспорта болельщика.

Это, скорее, моя невнимательность, чем политический ход. Думал, что он нужен для того, чтобы пройти на игру, а теперь его требуют сразу на вылете. Оказывается, он и при вылете нужен. Я узнал об этом в аэропорту. В других странах я был, не было никаких паспортов и всей этой ерунды. При этом до вылета удостоверился, нужна ли в Катаре виза и есть ли COVID-ограничения, а про паспорт не уточнил», — прокомментировал Владимиров.

Бизнесмен планировал вылететь 11 декабря 2022, а 13 числа — в день своего рождения — планировал находится на трибунах под флагом Красноярского края.

Сейчас он в Москве, ждет оформления паспорта болельщика.

Если до вечера понедельника его не дождусь, буду возвращаться в Красноярск».

Паспорт болельщика, он же FanID вводили в России в преддверии крупных спортивных событий для идентификации личности фанатов. Однако с 2022 действие этой пластиковой карты с портретом болельщика распространилось и на игры Российской премьер-лиги, что вызвало критику поклонников отечественных спортивных клубов.

На сайте FIFA действительно есть информация о том, что паспорт болельщика нужен для участия в матче. Однако его обязательное наличие для въезда в Катар не оговаривается.

Но тем не менее, Катар временно изменил правила въезда в страну на время проведения ЧМ на период 1 ноября…23 декабря 2022, хотя между Россией и Катаром действует безвизовый режим.

Ранее г-на Владимирова не выпускали из страны по причине проблем с судебными приставами.

 

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Автор: Петр Савельев
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