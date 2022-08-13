Известного в Красноярске ресторатора Владимирова не выпустили заграницу

Владимира Владимирова, ресторатора и экс-депутата Горсовета Красноярска задержали на таможне в аэропорту Домодедово.

Г-н Владимиров сообщает в соцсетях, что в 2022 снова решился поехать на месяц в Сочи, но после

подумал, что месяца многовато и купил поездку в Великобританию через Стамбул на неделю, пока еще действует виза».

Далее случилось неожиданное.

Сдал чемодан, прошел таможню, иду к пограничникам. Подал документы. Он долго смотрел, потом звонил, потом пригласил пройти в комнату. Все вежливо. Прошел, сижу, жду. Выходит молодой погранец и говорит, вы не можете сегодня вылететь, на ваш вылет наложен арест (или что-то такое) судебными приставами. И если даже его снимут, у нас это появится недели через две, не ранее. Пока дойдет по инстанциям», — пишет ресторатор.

Г-н Владимиров долго пытался выяснить причину задержания, поскольку, по его словам, задолженностей на Госуслугах за ним не числится.

Юрист Наталья Соломенцева, которая представляет интересы Владимирова сообщает, что здесь явная ошибка службы приставов.

Деньги приставы получили сразу и в полном объеме, при этом безосновательно появился запрет на выезд Владимирова из страны. Владимиров купил билеты, о запрете на выезд его не уведомляли, в Домодедово его не выпустили. Приставы признали вину за запрет. Сказали, что это ошибка, вовремя не сняли его. Но этого запрета не могло быть в принципе, так как для этого не было правовых оснований», — цитирует телеканал «ТВК» слова Соломенцевой.

По данным сайта судебных приставов, на Владимира Владимирова выписано два исполнительных производства:

в марте 2022 за задолженность по кредитам (сумма не указана),

в июле 2022 штраф в 1000 рублей по страховым взносам.

Теперь ресторатор будет судиться. Он намерен вернуть всю сумму, потраченную на несостоявшийся отдых. Адвокат мужчины утверждает, что никаких оснований для запрета на выезд приставы не имели.

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