В «Планете» пройдет чемпионат по поеданию пиццы
Чемпионат по поеданию пиццы пройдет 22 октября 2022 в торгово-развлекательном центре «Планета». Партнер мероприятия – ресторан «IL Патио».
Главная задача участников — как можно быстрее поглотить пиццу.
Соревнование состоит из 3 раундов, по 10 участников в каждом.
Победители каждого раунда получат сертификат от ресторана IL Патио на 5 тыс. рублей.
Заявку на участие необходимо оставить на стойке информации, расположенной на 1 этаже ТРЦ «Планета» до 21 октября 2022 включительно.
В перерывах между раундами ведущий будет проводить конкурсы среди посетителей центра. Победители получат ценные призы.
Чемпионат состоится на 2 этаже, рядом с рестораном IL Патио 22 октября 2022, начало в два часа дня.
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