В «Планете» пройдет чемпионат по поеданию пиццы

Чемпионат по поеданию пиццы пройдет 22 октября 2022 в торгово-развлекательном центре «Планета». Партнер мероприятия – ресторан «IL Патио».

Главная задача участников — как можно быстрее поглотить пиццу.

Соревнование состоит из 3 раундов, по 10 участников в каждом.

Победители каждого раунда получат сертификат от ресторана IL Патио на 5 тыс. рублей.

Заявку на участие необходимо оставить на стойке информации, расположенной на 1 этаже ТРЦ «Планета» до 21 октября 2022 включительно.

В перерывах между раундами ведущий будет проводить конкурсы среди посетителей центра. Победители получат ценные призы.

Чемпионат состоится на 2 этаже, рядом с рестораном IL Патио 22 октября 2022, начало в два часа дня.

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