Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.10
61,76
60,56
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В «Планете» пройдет чемпионат по поеданию пиццы

В «Планете» пройдет чемпионат по поеданию пиццы
Иллюстрация: puzzlegarage.com

Чемпионат по поеданию пиццы пройдет 22 октября 2022 в торгово-развлекательном центре «Планета». Партнер мероприятия – ресторан «IL Патио».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Главная задача участников — как можно быстрее поглотить пиццу.

Соревнование состоит из 3 раундов, по 10 участников в каждом.

Победители каждого раунда получат сертификат от ресторана IL Патио на 5 тыс. рублей.

Заявку на участие необходимо оставить на стойке информации, расположенной на 1 этаже ТРЦ «Планета» до 21 октября 2022 включительно.

В перерывах между раундами ведущий будет проводить конкурсы среди посетителей центра. Победители получат ценные призы. 

Чемпионат состоится на 2 этаже, рядом с рестораном IL Патио 22 октября 2022, начало в два часа дня.

 

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»
  • Красноярск ожидает дождливая и промозглая неделяКрасноярск ожидает дождливая и промозглая неделя
  • В Красноярске временно закрылись торговые центры METROВ Красноярске временно закрылись торговые центры METRO
  • Стартапер из Красноярска получила грант от Сколково за разработку умной колонкиСтартапер из Красноярска получила грант от Сколково за разработку умной колонки
  • Проект бюджета Красноярского края на 2023…2025 превысил 1 трлн рублейПроект бюджета Красноярского края на 2023…2025 превысил 1 трлн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.