Bellini на месте «Коко Шинель» открывает грузинский ресторан
Ресторанная группа Bellini готовит к открытию новый проект. На месте «Коко Шинель» на Взлетке запустят грузинский ресторан «Хмели — суМели».
В заведении будет 50 посадочных мест. Средний чек составит 750 рублей. В меню будут — хинкали, закуски, супы, салаты. Фишкой заведения станет печь в середине зала. Дата открытия пока не называется, ориентировочно заведение откроют в течение месяца.
В Красноярске сейчас работают такие грузинские рестораны как «Дзе», «Генацвале», «Папа Михо», «Хочу пури». Мы сравнили средний чек в этих заведениях. По данным 2гис, в «Дзе» он составляет 1800 рублей, в «Имерети» — 1500 рублей. В «Генацвале» в среднем можно поужинать за 1500 рублей. В «Хочу пури» средний чек не указан, а в «Папа Михо» он составляет 1000 рублей.
Напомним, в 2022 грузинское гранд бистро «Дзе» стало победителем премии «Делового квартала» «Человек года» в номинации «Ресторатор. Лучший новый проект».
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