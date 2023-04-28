В Красноярске на Взлетке открывается ресторан-бар с ночным клубом
Сегодня на улице Взлетной запустят новый проект на рынке общепита. Там откроется заведение ƎМÈ. Днем он будет работать как ресторан-бар, а по вечерам — в формате ночного клуба.
В заведении будет 120 посадочных мест. Площадь зала составила 300 кв. м. В заведении есть несколько залов: классический бар (для спокойного общени) и коктейль-бар (для танцев и выступления диджеев) В меню представлены блюда итальянской, японской, русской кухонь.
Концепция нового ресторан-бара ƎМÈ родилась из четырех принципов удовольствия: превосходной еды, вдохновляющих коктейлей, собственным музыкальным форматом и любовью к хорошему отдыху» — рассказали авторы проекта.
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