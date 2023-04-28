В Красноярске на Взлетке открывается ресторан-бар с ночным клубом

Иллюстрация: ƎМÈ

Сегодня на улице Взлетной запустят новый проект на рынке общепита. Там откроется заведение ƎМÈ. Днем он будет работать как ресторан-бар, а по вечерам — в формате ночного клуба.